Mhoni Vidente es una de las figuras más populares de la astrología. La pitonisa constantemente en sus redes sociales suele advertir a las personas de posibles eventos que pasarán en los meses del año o en un futuro. En esta ocasión, predijo cuándo será la próxima pandemia, la cual pondrá en peligro a la humanidad.

El 2020 en el mundo apareció el virus del covid-19, esto significó una pandemia y un cambio mundial, pues el encierro modificó por completo las dinámicas que se tenían. Por esta razón, existe un miedo a que esto vuelva a suceder y que sea peor que la anterior.



En un video, la pitonisa hizo una predicción que susto a más de una persona, pues comentó: "Vi cómo miles de personas hacían filas nuevamente para vacunarse".



Asimismo, contó que en su revelación un ángel la acompañó y le mostró que en mayo de 2024 habría otra pandemia, que puede ser de un nuevo virus, o qué covid-19 se va a transformar y será más fuerte y agresivo.

Sin embargo, no todas las noticias fueron malas y comentó que "Habrá una vacuna muy importante que nos ayudará a bloquear cualquier virus que venga". Por otro lado, le recomendó a las personas que cuiden mucho su salud con ejercicio y una buena alimentación, pues de esa forma el virus no les hará nada.



Por otro lado, en una reciente lectura de cartas con 'El Heraldo', compartió que el virus puede potencialmente venir de Turquía o de la India, y que puede ser una enfermedad de ya existe.



Este sería potencialmente el virus Nipah y la astróloga comentó que la situación se puede escalar hasta esparcirse por el mundo entero y que puede que las cosas sean peores dado que este no tiene cura o tratamiento.

