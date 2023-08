Mhoni Vidente es conocida en el mundo de la adivinación y la astrología por las predicciones que hace sobre la vida de los famosos, las catástrofes naturales, la suerte, el amor y el futuro de cada signo zodiacal.

En su cuenta de Facebook, la pitonisa hizo importantes revelaciones por cada signo, para el primer fin de semana de agosto. Según ella, agosto es ‘el mes del infinito’, por los que hay grandes retos laborales y cambios que se avecinan.

Las revelaciones de la astróloga cubana detallan desde los números de suerte para jugar la lotería, consejos para alejar las malas energías y los colores que atraerá la fortuna a la vida de sus seguidores.

Aries: desde el 21 de marzo, hasta el 20 de abril



Mhoni Vidente asegura que las personas con ansiedad bajo este signo, tendrán un fin de semana relajados, haciendo ejercicios, pensando en abrir nuevas posibilidades de crecimiento y en estar mejor económicamente.



Los aries encontrarán un poco de tranquilidad después del caos y del ajetreo diario. A las personas de este signo, les gusta estar en constante movimiento, sin embargo, a veces es necesario relajarse, darse un respiro y descansar el cuerpo y la mente.



Color: naranja y azul

Mejor día: viernes 04 de agosto

Números de la suerte: 21 y 29

Tauro: desde el 21 de abril, hasta 21 de mayo



Los tauro tienen que estar preparados porque se vienen fuertes discusiones con la pareja, y la familia estará al pendiente para intervenir en las discusiones, sin embargo, asegura que, es un buen tiempo para poner un negocio los fines de semana. Serán días un poco complicados, pero los tauro sabrán cómo mantener la paciencia y estabilidad.



Color: amarillo y rojo

Mejor día: sábado 05 de agosto

Números de la suerte: 01 y 07

Géminis: desde el 22 de mayo, hasta el 20 de junio



Los géminis tendrán mucha energía y contagiarán de esta a las personas que se acerquen. Deberán aprovechar esta vitalidad, para poder disfrutar de la familia y seres queridos, además se les aproxima un viaje importante, por lo que deben alistarse desde ya.



Color: azul y blanco

Mejor día: domingo 06 de agosto

Números de la suerte: 05 y 08

Cáncer: desde el 21 de junio, hasta 22 de julio



La pitonisa asegura que los cánceres sentirán la necesidad de permanecer en casa y disfrutar del tiempo a solas, relajarse. No deben permitir que sus familiares o personas cercanas critiquen sus hábitos o traten de interferir en las decisiones importantes. Será un fin de semana en el que no querrán salir, así que quédense en casa, los demás tienen que respetar sus decisiones.



Color: blanco y naranja

Mejor día: lunes 07 de agosto

Número de la suerte: 03 y 11

Leo: desde el 23 julio, hasta el 22 de agosto



La reconocida vidente aseguró que los Leo, gozarán de un buen fin de semana en plenitud, el puente festivo que lo acompaña será la oportunidad perfecta para festejar sus cumpleaños, este evento hará que las personas nacidas bajo este signo crezcan económicamente y en varios aspectos de su vida personal.



Los nacidos en este periodo de tiempo, recibirán el pago de dinero que les debían y se encontrarán pensativos sobre importantes decisiones que deberán tomar, para asegurar su economía en este nuevo año de vida que empiezan.



Color: naranja y azul

Mejor día: viernes 04 de agosto

Número de la suerte: 02 y 15

Virgo: desde el 23 de agosto, hasta el 22 de septiembre



Las personas nacidas bajo este signo vivirán este fin de semana momentos de felicidad, los virgo “andan muy querendones, los están queriendo y ellos están queriendo mucho”, especialmente, los virgo que tienen parejas o relaciones con personas de los signos géminis, cáncer, aries o capricornio. Van a tener un fin de semana placentero y alegre, deberán organizar sus casas, decorar, limpiar.



A los que no tienen pareja, se les vendrá un romance apasionado con un amor del pasado. Además, deberán arreglar todos los documentos legales que tengan pendientes, lo más pronto posible.



Color: azul y verde

Mejor día: lunes 07 de agosto

Número de la suerte: 09 y 17

Libra: desde el 23 de septiembre, hasta el 22 de octubre



Los libra tendrán un fin de semana reflexivo, se darán cuenta de todo lo que han logrado, como económicamente, laboralmente y sentimentalmente, es bueno sentarse, tomarse un tiempo de reflexión y poder darse cuenta de los retos a los que se enfrentan, sin embargo, a última hora se antojan de salir a disfrutar con sus seres queridos.



Color: rojo y amarillo

Mejor día: lunes 07 de agosto

Número de la suerte: 10 y 19

Escorpión: desde el 23 de octubre, hasta el 21 de noviembre



Los vaticinios para el signo de agua están marcados por la carta as de bastos, que dice que la persona debe tener mucho poder, fuerza y determinación. Además, llegará un dinero extra que no se espera y necesitará quitar la envidia de las personas cercanas que quieren hacerle mal de ojo. También deberá no poner a nadie por encima de sí mismo, primero, segundo y tercero yo.



Color: naranja y amarillo

Mejor día: sábado 05 de agosto

Números de la suerte: 14 y 25

Sagitario: desde el 22 de noviembre, hasta 21 de diciembre



La pitonisa reveló que el signo está bajo la carta de la estrella, que dice, está hecho para brillar y tener éxito en sus manos. Lo van a invitar a un viaje, así que aproveche, porque será una gran oportunidad. Además, vienen cambios positivos.



Color: azul y naranja

Mejor día: lunes 7 de agosto

Números de la suerte: 17 y 39

Capricornio: desde el 22 de diciembre, hasta el 20 de enero



El mes para las personas bajo este signo está cargado de viajes y cambios importantes. La energía será positiva y se sentirán muy bien. En cuestiones de amor verdadero, es tiempo de crecer, madurar y seguir adelante.



Color: amarillo y azul

Mejor día: domingo 6 de agosto

Números de la suerte: 04 y 30

Acuario: desde el 21 de enero, hasta el 18 de febrero



La carta del carruaje dice que es un mes para no detenerse. Es momento de salir de viaje con los amigos, la familia y la pareja. Encontrará el amor de la manera más inesperada. Este es el tiempo para transformar las cosas del pasado y seguir adelante.



Color: blanco y naranja

Mejor día: sábado 05 de agosto

Números de la suerte: 06 y 24

Piscis: desde el 19 de febrero, hasta el 20 de marzo



Este mes va a tener una buena estabilidad económica, en cuestiones de trabajo y podrá comprar un carro. Habrá una energía positiva para usted.



Color: verde y rojo

Mejor día: lunes 07 de agosto

Números de la suerte: 18 y 20

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

