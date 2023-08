Mhoni Vidente en redes sociales suele hacer diferentes videos sobre las predicciones del mes y los horóscopos de la semana y los fines de semana. En esta ocasión, realizó una lectura de lo que le puede ocurrir a cada signo este fin de semana que va desde 18 al 20 de agosto.



La pitonisa suele comentar cuáles serán los mejores días, los números de la suerte y los colores que atraerán la fortuna, este fin de semana.

Aries

Va desde el 21 de marzo al 20 de abril. Foto: iStock

Mejor Día: Viernes 18. Números mágicos: 10 y 15. Color: naranja. Signos compatibles: capricornio, tauro y virgo.

Para aries este fin de semana va a ser de mucho trabajo y de estar haciendo diferentes cosas para su casa. Según la vidente, las personas de aries están en crecimiento, en una posición de cambiar de actitud y de ver hacia el futuro.



"Las cartas muestran la compra de algo grande o que les va a llegar un dinero significativo", comentó. Asimismo, agregó: "Van a entrar en esa unión, estabilidad, crecimiento. El aires que tiene pareja va a estimular más su relación este fin de semana, más amor y fraternidad".



También, recomendó hacerse un cambio de look este fin de semana o hacer ejercicio este fin de semana.



Tauro

Va desde el 21 de abril hasta 21 de mayo. Foto: iStock

Mejor día: sábado 19. Números mágicos: 20 y 24. Color: rojo. Signos compatibles: escorpio, piscis y cáncer.

"Tauro va a pasar un fin de semana fuerte, tomando decisiones, no en cuestiones de pelearse. Tienes que encontrar la forma precisa de encontrar las soluciones sin enojarte. Sanate y arregla las situaciones pendientes que tienes este fin de semana", afirmó la vidente.



Mhoni le recomendó a las personas de este signo poner un negocio extra y dejar de comer en grandes cantidades. Por otro lado, los va a buscar un amor del pasado y van a crecer económicamente, pero deben pagar deudas.

Géminis

Va desde el 22 de mayo hasta 22 de junio- Foto: iStock

Mejor día: domingo 20. Números mágicos: 19 y 23. Color: amarillo. Signos compatibles: sagitario, aries y leo.

Este fin de semana van a tener mucho trabajo, así que es importante administrar el tiempo. Según la vidente, las personas de este signo siempre buscan la perfección y la vanidad.



"Este fin de semana te pagan lo que te deben o te llega un dinero extra. Te van a invitar a ir de viaje este sábado o domingo. También me dicen que va a estar buscando mucho un amor nuevo del signo de fuego", comentó.

Cáncer

Va desde 23 de junio hasta el 23 de julio. Foto: iStock

Mejor día: lunes 21 Números mágicos: 14 y 18. Color: blanco. Signos compatibles: cáncer, aries o libra.

Para las personas de este signo este fin de semana será para organizar la casa y pendientes de la vida laboral. Sin embargo, tendrán domingo y lunes para descansar.



"Va a tener dos golpes de suerte, que le dicen quítate los temores de la mente. A veces el signo de cáncer, por no tener problemas o no discutir, no enfrenta la situación, pero es hora de hablarlos", dijo Mhoni.



Leo

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto Foto: iStock

Mejor día: viernes 18 Números mágicos: 13 y 22 Color: amarillo. Signos compatibles: libra, acuario y géminis.

Este fin de semana este signo recibirá una verdad que estaba esperando. "Van a poder hacer negocios en cuestiones políticas, bares, restaurantes. Es el momento que hagas un negocio y de tener dos o tres ingresos para que múltiples tu abundancia. Vienen contratos nuevos importantes y decisiones que debes de tomar", afirmó.



Asimismo, le recomendó a las personas de leo quitarse los celos, las rabias y las malas energías.

Virgo

Va desde el 24 de agosto hasta 23 de septiembre. Foto: iStock

Mejor día: domingo 20. Números mágicos: 16 y 30. Color: azul Signos compatibles: acuario, géminis y libra.

El signo de virgo ya va a entrar en su era. "Este fin de semana trata de llenarte de buenas energías, no cenes tanto, últimamente estás comiendo mucho en la noche. Además, no te metas en problemas que no son tuyos. Viene una era muy buena para ti virgo, va a hacer un fin de semana agradable", comentó.



Por otro lado, este fin de semana van a estar muy místicos y cualquier ritual que hagan les va a favorecer mucho.

Libra

Va desde el 24 de septiembre hasta 23 de octubre. Foto: iStock

Mejor día: lunes 21 Números mágicos: 11 y 21. Color: verde Signos compatibles: leo, aries y sagitario.

Va a ser un fin de semana de trabajo extra, esto puede suceder el viernes o el lunes, pero será muy agradable. "Trata de limpiar completamente tu cuerpo, hazte una purga para que limpies tu intestino", recomendó.



Por otro lado, si tiene una situación difícil de arreglar este fin de semana se va a poder solucionar.



Escorpio

Va desde 24 de octubre hasta 22 de noviembre. Foto: iStock

Mejor día: sábado 19 Números mágicos: 02 y 07. Color: rojo Signos compatibles: tauro, capricornio y virgo.

"Van a estar de conquistadores, van a estar hablando de negocios nuevos y van a re acomodar su vida. Te pasaron muchas energías negativas esta semana, pero este fin de semana van a estar de suerte. Van a haber juntas laborales para compensarte un puesto que estabas esperando", comentó.



Asimismo, les recomendó mover las energías haciendo ejercicio o cambiando de ciudad.

Sagitario

Va desde 23 de noviembre hasta 21 de diciembre. Foto: iStock

Mejor día: lunes 21 Números mágicos: 06 y 25. Color: naranja. Signos compatibles: aries, leo y sagitario.

Este fin de semana va a atraer una doble energía y van a estar con varias personas en fiestas o reuniones. Por otro lado, tienen que sacar tiempo y preocuparse por ellos mismos, además, completar cosas que han dejado a la mitad.



"Cuídate mucho de problemas de intestino, úlceras o quistes. Además, límpiate todas las energías negativas", recomendó.

Capricornio

Va desde 22 de diciembre hasta el 20 de enero. Foto: iStock

Mejor día: viernes 18 Números mágicos: 03 y 04. Color: amarillo. Signos compatibles: géminis, libra y acuario.

"Vas a tener un fin de semana de fiesta y de hacer ejercicio. Trata de concentrarte mucho en tu trabajo el viernes y el lunes para que no salgas perjudicado. Si tienes tarea o exámenes concéntrate", afirmó.



Por otro lado, vendrá una persona a ofrecerles un negocio.



Acuario

Va desde 21 de enero hasta el 19 de febrero. Foto: iStock

Mejor día: sábado 19. Números mágicos: 08 y 29 Colores: azul y blanco. Signos compatibles: tauro, virgo y capricornio

La vidente les recomendó a la personas de este signo hacer actividad física para que dejen los problemas que tuvieron esta semana.



"Busca ese amor verdadero, búscate una persona que te dé amor y alguien con el que puedas construir", comentó. Además, agregó: "Si están en papeles para residencia americana o extranjeros, si te van a dar. Llegará una persona del pasado a proponerte un negocio".

Piscis

Va desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo. Foto: iStock

Mejor día: domingo 21 Números mágicos: 01 y 27. Colores: verde y amarillo. Signos compatibles: capricornio, virgo y escorpio

"Trata de no ser tan ahorrativo contigo mismo. Disfruta lo que tienes, a veces no lo quieres disfrutar por qué están pensando mucho que vas a hacer, que vas a pagar", comentó.



Asimismo, les recomendó tener el valor para enfrentar las situaciones. Este fin de semana va a ser de reuniones y fiestas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

