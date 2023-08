Mhoni Vidente se ha vuelto una de las personas más influyentes a la hora de hablar de predicciones sobre el futuro. Por esta razón, varias personas suelen interesarse por sus horóscopos, pues a muchos se les ha cumplido lo que dicho la pitonisa.



En sus redes sociales, la cubana suele hacer videos brindando consejos a sus seguidores. En esta ocasión, comentó que situación vivirá cada signo este fin de semana del 11 al 13 de agosto.

Aries

Facebook Twitter Linkedin

Va desde el 21 de marzo al 20 de abril. Foto: iStock

Según la vidente, el mejor día que tendrán será el viernes 11 de agosto y sus números mágicos serán: 05 y 17. Además, sus colores son el verdes y el rojo. Por otro lado, les recomendó que el fin de semana hicieran cualquier ritual para eliminar energías negativas.



Asimismo, comentó que deben estar pendientes de las personas que los rodean y de lo que hablan, para que no estén en chismes o problemas que no son suyos. Por otro lado, los signos que van a estar compatibles son: sagitario, capricornio y géminis.



"Te están invitando a un viaje Aries este fin de semana, pero no vas a ir por cuestiones laborales o de escuela. Tienes que ponerle prioridad a las cosas, tienes que saber que hay que tener esa prioridad en tu vida y decir bueno, quiero salir adelante, quiero tener más abundancia y estabilidad. No te limites que tú eres tu único limitante", comentó Mhoni.



(Lea también: Mhoni Vidente da poderoso ritual de abundancia y prosperidad para agosto: así se hace).

Tauro

Facebook Twitter Linkedin

Va desde el 21 de abril hasta 21 de mayo. Foto: iStock

Su mejor día será el 12 de agosto y sus números mágicos son: 10 y 19. Los colores de este fin de semana será el rojo y el amarillo.



"Tauro va a pasar un fin de semana de sorpresas agradables. Las energías se le van a acomodar y se va a aliviar de las enfermedades que traía últimamente", comentó.



Los signos que se le van a estar acercando son: acuario, virgo o escorpio. Asimismo, les recomendó alejarse de los vicios o de actividades repetitivas. Por otro lado, tendrán una relación placentera con una propuesta de amor verdadero o matrimonio.



"Viene algo muy bueno para ti en este fin de semana o el lunes en cuestiones de contratos... Cuídate de la familia política que te mete mucho chisme. También tendrán mucha suerte", afirmó.

Géminis

Facebook Twitter Linkedin

Va desde el 22 de mayo hasta 22 de junio. Foto: iStock

Su mejor día será el 13 de agosto y sus números mágicos son: 25 y 29. Sus colores serán el naranja y blanco. Este fin de semana tendrán una buena racha y el 13 podrán hacer un ritual para que se sientan bien.



"Trata de cambiar tu look, vístete mejor y utiliza mucho tus números mágicos que vas a traer dos golpes de suerte", contó. Los signos que se le van a acercar este fin de semana serán: libra, sagitario y acuario.



"Trae suerte, tu dinero va a estar contigo, te van a pagar ese dinero que te debían y trata de guardar para tus vacaciones de fin de año. Cuídate mucho de los chismes, también cuida tu pensamiento, el día que tú aprendas a controlar tus energías y tu pensamiento vas a gobernar el mundo", afirmó.



(No deje de leer: Estas son las predicciones de Mhoni Vidente, por cada signo, para el mes de agosto).

Cáncer

Facebook Twitter Linkedin

Va desde 23 de junio hasta el 23 de julio. Foto: iStock

Su mejor día será el 14 de agosto. Su números mágicos son: 03 y 06. Sus colores son el dorado y el plateado.



"Cáncer está pasando por una etapa de crecimiento, de estabilidad y de desarrollo personal. Lo que tiene que hacer es reinventarse totalmente, hacer más ejercicio y ponerse primero antes que los demás", dijo la vidente.



Este fin de semana será muy apasionado, pero hay que dejar de pensar en que la otro persona le es infiel. Vienen personas nuevas a su vida, que serán más compatibles como: piscis, capricornio y escorpio.



"Se vienen regalos, sorpresas o un viaje este fin de semana. También tienes que arreglar tu casa y que sea tu santuario. Te traen en chismes en la familia y andas diciendo que te vas a quedar con la herencia", contó.

Leo

Facebook Twitter Linkedin

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto. Foto: iStock

Su mejor día va a ser el 11 de agosto y sus números mágicos son: 11 y 15. Sus signos compatibles son: géminis, aries y capricornio. Sus colores son naranja y verde.



"Yo sé que te acusan de ser material, pero es tu forma de ser. Además, son muy elitistas y siempre buscan el bienestar", afirmó.



"Vete al sol, el sol te domino mucho, vete a la playa y quema lo negativo. Cuídate del estómago, de la gastritis y de la úlcera. Además, cuídate de cuestiones personales", comentó.



(Lea también: Mhoni Vidente predijo la separación entre Rosalía y Rauw Alejandro: habría un tercero).

Virgo

Facebook Twitter Linkedin

Va desde el 24 de agosto hasta 23 de septiembre. Foto: iStock

Su mejor día es el 12 de agosto y sus números mágicos son: 02, 24. Sus colores amarillo y azul.



"Virgo está pasando por una etapa de tranquilidad, va a ser un fin de semana muy agradable, se le acomodaron las energías. Se sacan la lotería ahorita el domingo o les llega un dinero extra y aparte se sienten estables", afirmó.



Los signos que van a estar muy compatibles son: tauro, piscis y sagitario.



"Te vas a hacer cuatro días placenteros. Se viene un negocio. Estás en el momento de madurar, arregla papeles legales o tu título. Cuídate de las envidias y de las personas que no te desean el bien", comentó.

Libra

Facebook Twitter Linkedin

El signo Libra está regido por Venus, el segundo planeta del sistema solar. Foto: IStock

Su mejor día es el 13 de agosto y sus números mágicos son 09 y 20. Sus colores azul y el color rojo.



"Va a pasar un fin de semana de trabajo, de organizarse más, de cuidarse más su persona y salud. Tienes que entender qué estás hecho para triunfar, pero a veces no se te dan las cosas por seguir en el mismo momento", dijo.



Sus signos compatibles son: cáncer, géminis o acuario.



"Cuidado con los pleitos y los amigos, pareja o amante. Prohibido pelearse este fin de semana. Se viene alguien muy importante para tu vida que te ayudará a crecer", afirmó.

Escorpio

Facebook Twitter Linkedin

Va desde 24 de octubre hasta 22 de noviembre. Foto: iStock

Su mejor día es el 14 de agosto y sus números mágicos los 13 y 27. Sus colores el blanco y azul.



"Este fin de semana es de decisiones fuertes, de saber si se queda o se va, de saber qué hacer con su vida y hacia donde va en un futuro", comentó.



(No deje de leer: Mhoni Vidente hizo predicción de salud de Alejandro Sanz: ‘Lo tienen que cuidar mucho’).



Sus signos compatibles son: leo, cáncer y piscis.



"Va a ser un fin de semana de mucha pasión. No cargues problemas que no son tuyos, este fin de semana vas a tener una mejor actitud. Cuidado con las drogas", aseguró.

Sagitario

Facebook Twitter Linkedin

Va desde 23 de noviembre hasta 21 de diciembre. Foto: iStock

Su día mejor va a ser el 11 de agosto y sus números mágicos: 26 y 30. Sus colores el rojo y el verde.



"Sagitario va a tener un fin de semana espectacular. Sagitario se está reinventando, siento que está agarrando más energía y tiene muy buena economía", comentó.



Sus signos compatibles son: aries, leo y virgo.



"Te sale la carta de la protección y la carta de la estrella. Brilla, no te detengas, no tengas miedo, no sigas el consejo de los demás", contó.

Capricornio

Facebook Twitter Linkedin

Va desde 22 de diciembre hasta el 20 de enero. Foto: iStock

Su mejor día va a ser el 11 de agosto. "Capricornio está en el momento de salir de viaje, de conocer nueva gente, de ser más auténtico", dijo.



Sus signos compatibles son: aries, virgo y libra.



"Va a ser un fin de semana de reunión con los amigos, de estar viendo gente nueva. Enfócate en lo que quieres. Estás hecho para crecer y ser líder", comentó.

Acuario

Facebook Twitter Linkedin

Va desde 21 de enero hasta el 19 de febrero. Foto: iStock

Su mejor día será el 12 de agosto. Sus números mágicos son el 14 y el 13. Sus colores el naranja y el amarillo.



"Este fin de semana es para crecer, de subir las escaleras. Están hechos para ser líderes, deportistas, políticos", comentó. Sus signos compatibles son capricornio, libra y leo.

Piscis

Facebook Twitter Linkedin

Va desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo. Foto: iStock

Sus números mágicos son: 16 y 18. Sus colores amarillo y verde. Su mejor día, el 13 de agosto.



"Este fin de semana va a tener suerte, abundancia, le dan buenas noticias. Pide que se te va a dar. Recuerda que es el momento, de dejar atrás todas las tragedias, todas las amarguras y todas las malas amistades", concluyó.



Sus signos compatibles son aries y escorpio.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Mhoni Vidente y la alarmante predicción que realizó sobre extraterrestres en la Tierra



Este es el ritual de Mhoni Vidente para atraer la prosperidad y la estabilidad en junio

Mhoni Vidente hace predicción sobre los volcanes