Con sus horóscopos y predicciones, Mhoni Vidente ha ido ganando popularidad entre los televidentes y usuarios de redes sociales. Tanto en Instagram como en su canal de YouTube la astróloga cubana comparte sus conocimientos.

Recientemente, la pitonisa publicó un video con el horóscopo del 7 al 12 de mayo. Durante esta semana, sigue rigiendo la era de Tauro, un signo fuerte, dinámico y que se está reinventando. A continuación lo que viene para cada signo y sus recomendaciones básicas.

Horóscopo y predicciones d cada signo del 7 al 12 de mayo

Aries

De acuerdo con Mhoni Vidente, será una semana exitosa para aquellos de signo Aries. Los días que vendrán serán perfectos para avanzar, ser conscientes del futuro y desligarse de situaciones del pasado. “Tienes que perdonarte, Aries, no has hecho nada malo”, advierte la astróloga.



El mejor día será el martes, el color dominante será el naranja y los números mágicos son el 10 y 17. Será una semana para reinventarse y empezar a prestar atención a los hábitos.

Será una semana de éxito para el signo Aries. Foto: Istock

Tauro

Teniendo en cuenta que la carta predominante es la del Sol, Mhoni Vidente anticipó que aquellos con este signo van a “brillar más que nunca”. Va a ser una semana de oportunidades laborales, ingresos económicos extras e invitaciones. Hay que fomentar los cambios positivos.



Es necesario evitar los problemas legales y los amores prohibidos. Habrá que seleccionar bien a las personas que están alrededor, ya sea familia, pareja o amigos. El mejor día será el miércoles, el color dominante será el rojo y los números mágicos son el 10 y 17.

Tauro

Van a ser tiempos de cambios positivos, relacionados con belleza, moda e imagen, y también en cuestiones de medicina. Hay que quitarse las energías negativas, para ello será necesario prender una veladora. “Éxito rotundo en todo lo que vayas a hacer”, es la frase que definirá estos días.



El mejor día será el jueves, el color dominante será el azul intenso y los números mágicos son el 03 y 08.

Cáncer

Esta semana en particular será beneficiosa para las personas que hacen parte de este signo. Aunque van a brillar, es importante ser más consciente, dejar el drama a un lado y no dar importancia a las cosas que no lo merecen.



Es el tiempo perfecto para crecer, ser más original y aumentar la autenticidad. Habrá que tener cuidado con las traiciones de amigos. El mejor día será el viernes, el color dominante será el verde y los números mágicos son el 05 y 21.

Las personas que son del signo zodiacal Cáncer son profundamente sentimentales e intuitivas. Foto: iStock

Leo

Para el signo de Leo, también será una semana de muchas cosas positivas. Sin embargo, habrá que dejar tiempo para la reflexión y evaluar qué personas están realmente aportando. Según Mhoni Vidente, es necesario pensar en sí mismo, entregarse a lo espiritual y hacer un ritual para mantener la suerte.



Esta semana, el signo tendrá fortuna en la lotería o los juegos de azar. El mejor día será el lunes, el color dominante será el blanco y los números mágicos son el 09 y el 33.

Virgo

Las personas pertenecientes a este signo son bendecidas, de acuerdo con la astróloga, y esta semana no será la excepción. Se recomienda pedir todos los días, bien sea un cambio de trabajo, estabilidad económica o suerte en el amor. Hay que cuidar la paz emocional.



La vidente advierte de cambios laborales, pero también del regreso de un amor del pasado. El mejor día será el martes, el color dominante será el amarillo y los números mágicos son el 01 y 15.

Libra

Mhoni Vidente advirtió que este signo deberá poner atención a los enemigos ocultos y limpiar la energía para avanzar y crecer. La astróloga aconseja hacer ejercicio, comer saludable y comprar un nuevo celular.



El mejor día será el miércoles, el color dominante será el rojo intenso y los números mágicos son el 06 y el 33.

El signo Libra está regido por Venus, el segundo planeta del sistema solar. Foto: IStock

Escorpio

Este signo estará dominado por la energía positiva de la Luna llena, según Mhoni Vidente. Llegará dinero extra y alguien pagará deudas. Serán días de arreglar asuntos legales, asociados al pasaporte, y laborales. Se recomienda cambiarse el look y comprarse una propiedad.



El mejor día será el jueves, el color dominante será el azul intenso y los números mágicos son el 04 y 19. Vendrán ilusiones compatibles en el amor y firma de contratos.

Sagitario

Aunque la astróloga cubana anticipó momentos fuertes para las personas de este signo, también señaló que podrían ser superados. Es el momento de crecer económicamente en todas las formas y de tener más cuidado en el amor, pues, de lo contrario, se tomarán decisiones equivocadas.



El mejor día será el viernes, el color dominante será el azul naranja y los números mágicos son el 12 y el 40. La Luna será una guía para renovar energías y seguir el camino correcto.

Capricornio

Para alcanzar la felicidad, habrá que tener valor para tomar decisiones. Mhoni señala que es necesario dejar atrás el autosabotaje y evitar el consumo de alcohol y drogas. De la misma manera, aconseja calmar los impulsos para madurar y crecer en todos los aspectos, pero más económicamente.



El mejor día será el martes, el color dominante será el verde y los números mágicos son el 13 y el 30.

Acuario

Será una semana para crecer, seguir avanzando y quitarse cargas del pasado. De acuerdo con la astróloga, no es recomendable pensar de más, pues esto puede afectar la juventud y el ánimo. Si bien puede hacer un milagro, será necesario pedirlo con fe.



El mejor día será el miércoles, el color dominante será el rojo intenso y los números mágicos son el 11 y el 25.

Va desde 21 de enero hasta el 19 de febrero. Foto: iStock

Piscis

Para este signo la Luna estará dominando y, como consecuencia, las buenas vibras. Se hace indispensable dejar los celos y el control, para empezar a cultivar el amor y el interés propio. Será una semana de muchos eventos, además que vendrán amores nuevos y compatibles.



El mejor día será el jueves, el color dominante será el azul intenso y los números mágicos son el 05 y el 18.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO