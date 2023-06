Inició el mes de junio y con este una nueva tanda de horóscopos por parte de Mhoni Vidente, quien se ha convertido en todo un referente en el mundo de la futurología y la astrología.

A través de sus redes sociales, la pitonisa cubana compartió para sus seguidores el número y color mágico de cada uno de los signos zodiacales, junto con las respectivas predicciones y los arcángeles protectores. Le contamos a continuación.

Aries

Para las personas que hacen parte de este signo de fuego, será un mes ideal para tomar decisiones y de mucho crecimiento personal. Junio va a traer consigo el dinero fácil. “Te pagan un dinero que te debían y habrá abundancia”, dice Mhoni Vidente.



En el ámbito amoroso, vendrá una propuesta de amor verdadero o matrimonio del signo de Capricornio, Leo o Aries. La astróloga recomienda encontrar un equilibrio en los hábitos saludables: comer de manera balanceada, hacer ejercicio y tener buenas rutinas de sueño resultará fundamental para afrontar este nuevo mes.

Aries es un signo de fuego. Foto: iStock

Números mágicos: 08 y 11

Color mágico: naranja y rojo

Días mágicos: 1, 7, 13, 20 y 27 de junio

Arcángel: Uriel

Tauro

Los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo deberán empacar maletas y prepararse para nuevas aventuras, puesto que junio será un mes de viajes. Durante este tiempo, conocerán personas nuevas y con mejores energías, señala la vidente cubana.



Mhoni recomienda dejar a un lado las situaciones que no están dando frutos a nivel personal y laboral. “Si ves que esa pareja no era para ti, no le insistas a una relación que no es tuya”, dice.

Habrá, además, dos golpes de suerte en la lotería. Será necesario reinventarse a través de un cambio de look, una mudanza o nuevas experiencias. La astróloga recomienda ampliar la comunicación en el ámbito social.



Números mágicos: 06 y 14

Días mágicos: 3, 5, 15, 22 y 26 de junio

Arcángel: Gabriel

Géminis

Para los nacidos bajo este signo de aire, será un mes de abundancia que incluirá renegociaciones, prosperidad económica y pocas preocupaciones. Al igual que Tauro, también vendrán viajes y regalos costosos.



Será una época de felicidad y realización personal, en la que podrán cerrar ciclos del pasado y avanzar hacia un futuro mejor. El arcángel Miguel intercederá en cuanto a las malas intenciones, y velará no solo por la seguridad laboral, sino por la comprensión familiar. Los signos compatibles serán Acuario, Aries y Libra.

Va desde el 22 de mayo hasta 22 de junio, Foto: iStock

Números mágicos: 05 y 09

Color mágico: amarillo y naranja

Días mágicos: 2, 9, 11, 21 y 26 de junio

Arcángel: Miguel

Cáncer

Para quienes hacen parte del signo de Cáncer, hay buenas noticias: este también será su mes. En junio, los cancerianos podrán dejar atrás las cosas negativas (malos amores, amistades, deudas y problemas que vienen de mayo).



La voluntad será clave para afrontar los retos durante esta época. No habrá que prestar dinero y ayudar tanto a la familia. En la esfera amorosa, llegará un amor del signo Sagitario, Piscis o Aries.

“Libérate de amores que no eran para ti, de sentimientos de culpa”, recomienda Mhoni Vidente. Si se está en pareja, un embarazo podría estar cerca.



Números mágicos: 03 y 16

Color mágico: amarillo y verde

Días mágicos: 7, 13, 20 y 23 de junio

Arcángel: Jofiel

Leo

De acuerdo con la astróloga cubana, los nacidos de fuego tienen por delante un mes de crecimiento, en el que será indispensable comenzar a madurar para triunfar en el futuro. Si había problemas en el ámbito legal, asociados a trámites de vida o laborales, en junio se podrán solucionar.



La vidente recomienda prestar atención al estómago y al intestino, pues serán los puntos débiles. Por otra parte, también será necesario cuidar el ámbito económico y, en lugar de gastar desaforadamente, comenzar a pagar deudas. Habrá que protegerse de la envidia y el mal de ojo.

El signo Leo es nacido entre el 22 de julio y el 22 de agosto Foto: iStock

“Un amor nuevo y compatible va a llegar, y va a ser del signo de Acuario, Aries o Escorpio. Déjate querer, ámate a ti mismo”, detalla la pitonisa.



Números mágicos: 23 y 26

Color mágico: naranja y blanco

Días mágicos: 4, 7, 12, 20 y 25 de junio

Arcángel: Chamuel

Virgo

Será un mes para cuidar el dinero, el patrimonio y los gastos. Se recomienda mantenerse alejado de los chismes del trabajo o familiares. En medio de todo, vendrán cambios en lo laboral y transformaciones en todas las formas de pensamiento.



Mhoni Vidente aconseja ser discreto y no compartir los éxitos para evitar malas energías. Si está en busca de un milagro, habrá que acudir al arcángel Metatrón, quien es un poderoso símbolo de energía.



Números mágicos: 04 y 13

Color mágico: violeta y rojo

Días mágicos: 1, 13, 15, 22 y 28 de junio

Arcángel: Metatrón

Libra

En palabras de Mhoni Vidente, “Libra será el mejor signo en el mes de junio”, en tanto alcanzará crecimiento, estabilidad y dinero. Vendrá un nuevo puesto de trabajo en el ámbito laboral y la oportunidad de resolver problemas legales.



En cuestión de amores, se acercarán personas del signo de Capricornio, Acuario y Géminis con buenas intenciones. Sin embargo, para hacer espacio a estos individuos, será necesario dejar atrás los intereses románticos del pasado que no aportaron.

El signo Libra está regido por Venus, el segundo planeta del sistema solar. Foto: IStock

Mhoni aconseja comprarse una cadena de plata, oro o un dije para ayudar a quitar las malas vibras.



Números mágicos: 10 y 25

Color mágico: morado y rojo

Días mágicos: 2, 4, 13, 19 y 25 de junio

Arcángel: Miguel

Escorpio

“Calma, que todo se arregla”, es la premisa que regirá este mes a los nacidos entre el 23 de octubre y 21 de noviembre. Este mes traerá consigo la llegada de una suma abundante de dinero para pagar deudas, comprar propiedades y darse unos cuantos lujos.



Vienen amistades nuevas y personas poderosas que contribuirán al crecimiento laboral. Esto no será la excepción en el ámbito amoroso, al que arribarán nuevos pretendientes de los signos Piscis, Tauro y Cáncer.



Como consejo, la pitonisa advierte controlar los cambios de humor, los impulsos y enojos para no buscar problemas.



Números mágicos: 24 y 27

Color mágico: verde y naranja

Días mágicos: 7, 10, 11, 21 y 27 de junio

Arcángel: Metatrón

Sagitario



Los nacidos bajo este signo van a brillar en el mes de junio. No obstante, habrá que prestar atención a los hábitos saludables asociados a la dieta y el ejercicio. La ambición será clave para crecer a nivel personal y mental, y alcanzar metas.



Capricornio, Aries y Leo son los signos más compatibles en el amor, y que llegarán para hacer un cambio en esta esfera. Si hay problemas que se dejaron en el pasado, es momento de empezar a solucionarlos para que las repercusiones no sean negativas.

Va desde 23 de noviembre hasta 21 de diciembre. Foto: iStock

Números mágicos: 01 y 07

Color mágico: amarillo y rojo

Días mágicos: 4, 8, 12, 21 y 25 de junio

Arcángel: Uriel

Capricornio

Si usted es del signo del Capricornio, deberá saber que es momento de empezar a avanzar. Para ello, habrá que dejar atrás malas amistades y amores tormentosos. “Prudencia con lo que hablas. Guardar tu dinero, no gastar por gastar. No prestar dinero ”, dice Mhoni Vidente.



En caso de que exista un compromiso con una pareja, vendrán episodios relacionados con traición e infidelidad. Va a ser un pleito fuerte, que podrá ser solucionado con autocontrol y comunicación. Habrá compatibilidad con los signos Aries, Géminis y Virgo.

Números mágicos: 17 y 19

Color mágico: naranja y blanco

Días mágicos: 1, 6, 13, 19 y 27 de junio

Arcángel: Gabriel

Acuario

Para las personas del signo de Acuario será un muy buen mes, cargado de crecimiento mental, espiritual y laboral. Es el momento de emprender y poner un negocio. Aunque junio será positivo, es necesario protegerse de los chismes.



El amor llegará en personas del signo de Tauro, Virgo o Libra. Si está en pareja, hay un embarazo en la puerta y también mucha estabilidad sentimental. “Cualquier transformación que quieras hacer en tu persona y en tu mente, se va a poder lograr”, detalla la pitonisa.

Va desde 21 de enero hasta el 19 de febrero. Foto: iStock

Números mágicos: 19 y 20

Color mágico: azul y amarillo

Días mágicos: 1, 7, 15, 21 y 23 de junio

Arcángel: Rafael

Piscis

La luz llegará en el mes de junio, junto con las oportunidades laborales y el amor, en personas del signo de Escorpio, Capricornio y Cáncer. Habrá que trazar un camino para el futuro y tomar acción de inmediato, sin pensar mucho en los demás.



“Se vale ser materialista. Quítate eso de la cabeza. Di: ‘Merezco abundancia, prosperidad y crecimiento’”, puntualiza Mhoni Vidente.



Números mágicos: 15 y 21

Color mágico: azul fuerte y blanco

Días mágicos: 1, 7, 14, 21 y 30 de junio

Arcángel: Uriel

Horóscopo mes de junio

