Mhoni Vidente explicó lo que no debe hacer para que no lo afecte negativamente el eclipse solar

Para las personas creyentes en la astrología, los eclipses pueden afectar significativamente varios aspectos de su vida, es por esto que Mhoni Vidente dio sus recomendaciones para proteger la energía de este 8 de abril.

Aunque no hay evidencia científica de que los eclipses puedan afectar a las personas, muchos aseguran que hay cosas que no deben hacerse durante los eclipses para no afectar su salud, finanzas o relaciones interpersonales.

Es por esto que, Mhoni Vidente ha revelado varias actividades que deben estar suspendidas mientras pasa el fenómeno.

La primera recomendación de la tarotista es: "No ir con el dentista, no sacarse ninguna muela, ningún diente, ni nada. El día 8, el día 9 y el día 10", aseguró. Como segunda recomendación, dijo que las personas no deberían realizarse ninguna cirugía estética ni médica, "si ya está programada cámbiala".

En tercer y cuarto lugar, Mhoni Vidente dijo: "No ponerse a dieta porque más se engorda y no sacar ningún crédito bancario, no comprar ningún coche, ninguna casa el día 8, porque más se te traba".

Lo que sí se debe hacer en el eclipse solar del 8 de abril, según Mhoni Vidente

Posteriormente, la tarotista mexicana dio las recomendaciones de las cosas que las personas sí deben hacer para proteger su energía el 8 de abril, inicialmente, dio recomendaciones a las mujeres embarazadas, quienes deberían "usar algo de plata, como una cadenita o un anillito", esto con el fin de proteger al bebé.

Una recomendación general para las personas fueron: "Prender una veladora blanca el día 8, cortarse el cabello, no comer nada de carne de cerdo, tomar mucha agua, no prometer lo que no vas a cumplir".

