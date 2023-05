Para los seguidores de Mhoni Vidente, estos son los pronósticos de su horóscopo destinado a este largo fin de semana, que va del 20 al 22 de mayo, gracias al lunes festivo.



A través de su cuenta de Facebook, la astróloga cubana compartió las predicciones que regirán a los 12 signos del zodiaco, junto a los colores dominantes y los números de la suerte de cada uno.

Aries

Para los nacidos bajo este signo de fuego, la vidente pronostica que están pisando fuerte, pues hay una transformación en ellos. "Ya te siento mejor, aries, ya no estás pensando tanto en cosas negativas, pero este fin de semana será más de trabajo".



Los astros recomiendan que los arianos ya no pidan opiniones, porque no lo dejan ser. Recuerde que tiene el poder mental para avanzar, sus manos tienen la solución. Es fuerte y dominante aprovéchelo para su nueva oportunidad de trabajo. Su gran día será hoy viernes 19 de mayo.



Su color dominante es el amarillo y el 30 su número mágico que aconseja la espiritualidad.

Aries es el primer signo del Zodíaco. Foto: Istock

Tauro

De acuerdo con la vidente, su mejor día va a ser el sábado 20 de mayo con un fin de semana apasionado. Los amores del pasado están por aparecer, así que este signo debe elegir si aceptarlos o dejarlos pasar para empezar a avanzar.



Es un tiempo perfecto para sacar los pensamientos de frustración que dominan en su cabeza y es importante que también sea agradecido con la vida, según la vidente.



Los números mágicos para este fin de semana son el 42 y el 77, dos golpes de éxito, "espera que la suerte ya viene hacia ti" . Su color es el rojo intenso.

Géminis

Ya casi se acerca la temporada de este signo, según la astróloga, va a ser un fin de semana de acomodar cuestiones laborales, y consentir su alma. Su día especial será el domingo 21 de mayo.



Será un fin de semana muy movido para estos líderes naturales al estar en contacto con los suyos, aunque también está la posibilidad de que se vayan de viaje, de ser así, Mhoni recomienda que traten de "equilibrar su vida" , no irse a los extremos, aunque esto pueda ser un poco difícil, por sus lados gemelos.



Loa números mágicos son el 08 y el 71 que reafirman el equilibrio y su color para esta fecha es el naranja.

Cáncer

Su gran día es este viernes 19 de mayo, en el que Mhoni le augura una buena suerte, dada la buena racha por la que está pasando este signo regido por la Luna. Una temporada de abundancia y estabilidad, pero no para dejar la responsabilidad de lado y buscar el lado positivo.



En el campo económico y laboral, las cartas revelan tiempos de crecimiento, de actualización y nuevos aprendizajes. En el amor, el panorama también es positivo, pues lo estará buscando en otro lugar, probablemente otro país. En la salud se debe cuidar mucho la espalda.



Su color dominante será el blanco, y los números mágicos son el 37 y 66 que reafirman que "la gloria del trabajo y de la vida van a venir en estos días".

Las personas que son del signo Cáncer son profundamente sentimentales e intuitivos. Foto: iStock

Leo

Este fin de semana será un tiempo para quitarse amores y amistades tóxicas, necesita sanar su entorno, para regenerar su energía, para ello puede utilizar accesorios de plata que corten con esas cargas negativas que le dejan los demás. "Cuidado con los enemigos ocultos".



Durante estas fechas deberán cuidarse de problemas de garganta y pulmón. También deben ser más cautelosos para dar una respuesta. Su día especial será el sábado 20 de mayo. Cualquier deseo que tengan en mente se materializará.



Los números mágicos son el 23 y el 78, que confirman su perfección y sus deberes. Sus colores será el rojo y el plateado.

Virgo

Para los nacidos bajo este signo, su mejor día será el domingo 21 de mayo y deben aprovechar para rodearse de espiritualidad y conseguir la paz mental, acercándose a Dios y a su energía divina, tras una semana de conflictos."Basta de emociones negativas y sé sabio" según la astróloga.



En el amor, se augura una buena época para relaciones e ilusiones nuevas, que ojalá sean con los signos de capricornio, aries o géminis, con quienes son muy compatibles.



Los números mágicos son el 02 y el 60 que aconsejan la madurez mental en sus proyectos futuros. Sus colores para esta fecha, son el naranja y el amarillo.

La temporada de Virgo inicia el 24 de agosto y termina el 23 de septiembre. Foto: iStock

Libra

Preste mucha atención durante estos tres días sobre quiénes realmente le acompañan en su vida. Realice un análisis de las personas que le rodean para hacer una limpieza de energías negativas.



En esta temporada viene un amor compatible de los signos leo o aries, en caso de no tener pareja y un tiempo de sanación y reparación. Cualquier trámite que tengan legal se va a poder resolver durante estas fechas. Su día especial es este viernes 19 de mayo.



Los números mágicos son el 35 y el 56 que aconsejan la generosidad consigo mismo. Sus colores para esta fecha, son el azul y morado.

Escorpio

Este signo regido por Marte, tratará de enderezar su vida en torno a su familia y sus compromisos. La cubana recomienda mantener la calma en estos tiempos difíciles, pues vendrán cosas muy buenas en el aspecto económico y material una vez inicie la temporada de géminis.



También se recomienda que no se entrometa en situaciones ajenas y realizar un plan de vida que proyecte la estabilidad a futuro para ayudar a mejorar las situaciones difíciles que está atravesando en estos momentos. Su mejor día será el sábado 20 de mayo.



Los números mágicos son el 38 y el 54 que aconsejan tenacidad para avanzar. Sus colores para esta fecha son el azul y el verde.

Sagitario

Los astros auguran que este fin de semana sagitario debe limpiarse y tener un poder personal sobre sí mismo, por ello debe tomar bastante agua, jugo de naranja, toronja o limón.



Estas personas son líderes innatos que necesitan aprovechar sus habilidades de liderazgo, pero esta semana ha sido de trabas y estancamiento, lo que significa que no han podido desenvolver sus capacidades al máximo, así que estos días serán de depuración y mucha energía sexual, de acuerdo con Mhoni Vidente. Su día especial será el domingo 21 de mayo.



Los números mágicos son el 01 y el 06 que aconsejan doble suerte en loterías. Sus colores para esta fecha son el amarillo y el naranja.

La temporada de Sagitario inicia el.23 de noviembre y termina el 21 de diciembre. Foto: iStock

Capricornio

Estos días siguientes las cartas le aconsejan a capricornio tranquilidad y paz para resolver lo que se avecina con diálogo y entendimiento. También revelan compatibilidad con su pareja actual. Su día especial es el lunes 22 de mayo.



La cuba recomienda bañarse en cuerpos de agua, como ríos o el mar, para cuidarse de las energías negativas. Este fin semana viene una propuesta referente al ámbito laboral, educativo o a los negocios.



Los números mágicos son el 14 y el 66 que reafirman el entendimiento con las personas del pasado. Sus colores para esta fecha, son el rojo y el amarillo.

Acuario

La vidente le augura para este fin de semana compatibilidad con amores nuevos y apasionados, gracias a su intención de reinventarse. El sábado 21 de mayo será su día especial.



En este tiempo, la venta en cualquier ámbito, será próspera. Acuario son los carismáticos del zodiaco y esta cualidad les ayuda en términos relacionales en cualquier entorno al que lleguen.



Los números mágicos son el 03 y el 19 que aconsejan la voluntad. Sus colores para esta fecha, son el verde y el azul.

Piscis

Este signo ya tiene las maletas listas para irse de viaje durante estos días o próximamente. Cualquier ritual que hagan este fin de semana tendrá un efecto más poderoso que si lo realiza en otra temporada. El mejor día será el domingo 21 de mayo.



Sea más auténtico y original y cuídese de los problemas en la piel, la zona capilar y la vista. Estos tiempos son para regenerar, sanar y alejarse de los amores que no lo dejan avanzar.



Los números mágicos son el 16 y el 68 que revelan dos golpes de suerte. Sus colores para esta fecha son el verde y el blanco.

