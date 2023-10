Mhoni Vidente: este es su horóscopo para la semana del 9 al 15 de octubre del 2023

Mhoni Vidente es conocida en el mundo de la adivinación y la astrología por las predicciones que hace sobre la vida de los famosos, las catástrofes naturales, la suerte, el amor y el futuro de cada signo zodiacal.

En sus cuentas de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, la pitonisa hizo importantes revelaciones por cada signo, para la segunda semana de octubre.

Las revelaciones de la astróloga cubana detallan desde los números de suerte para jugar la lotería, consejos para alejar las malas energías y los colores que atraerá la fortuna a la vida de sus seguidores.

Aries: desde el 21 de marzo, hasta el 20 de abril

La adivina cubana dice que los nacidos en estas fechas deberán manejar la calma y paciencia, ya que todos los problemas se arreglaran, asegura que los tiempos perfectos y en esta semana y recibirán grandes noticias, así mismo, menciona que el estado de ánimo solo será felicidad.



Además, menciona que los aries deberán cortar con todos los aspectos negativos que lo rodean en su día a día, indicando que eso traerá la buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones legales y trámites personales.



Día de la suerte: martes.

Color: amarillo y rojo.

Números de la suerte: 17 y 26.

Tauro: desde el 21 de abril, hasta 21 de mayo



Mhoni Vidente asegura que esta segunda semana del mes de octubre, los tauro deberán recordar y tener muy presente que no están solos y no deberán obsesionarse en solucionar los problemas que los rodean, deberán pedir ayuda y apoyo de los seres queridos, esto los guiará por un mejor camino.



“Van a entrar en una etapa de abundancia, por lo que son tiempos de crecer en todo el ámbito económico y laboral, sin embargo, no deben dejarse llevar tanto por los impulsos y deben de pensar bien antes de actuar para que no comentan errores sobre en todo en cuestión amorosa”, dijo la astróloga.



Día de la suerte: miércoles.

Color: rojo y azul.

Números de la suerte: 08 y 15.

Géminis: desde el 22 de mayo, hasta el 20 de junio



La pitonisa cubana menciona que para los nacidos en este signo es tiempo de brillar sin límites y ataduras del pasado, asegurando que también tendrán muy buena suerte en todo lo que realicen y emprendan, como nuevos trabajos y cambios de casa.



También indica que es una buena semana para hacer trámites oficiales como: solicitar el pasaporte, pagar impuestos o inscribirse en el seguro social, este tipo de documentos y paz y salvo los ayudarán a organizar mejor sus obligaciones y tener un mejor futuro.



Día de la suerte: jueves.

Color: rojo y verde.

Números de la suerte: 14 y 30.

Cáncer: desde el 21 de junio, hasta 22 de julio

La vidente asegura que esta será una muy buena semana para los cáncer, la suerte estará de su lado, solo tendrán que evitar no caer en el autosabotaje por medio de pensamientos negativos y malas amistades, además recomienda a los de este signo zodiacal ser profesionales y constantes en todo lo vayan a realizar.



“Los cáncer entrarán en una etapa donde serán bendecidos por todos los astros. Aquellos que estén atravesando por problemas de cualquier índole los podrán ver resueltos de la mejor manera”, menciona Mhoni Vidente.



Día de la suerte: lunes.

Color: amarillo y rojo.

Números de la suerte: 19 y 25.

Leo: desde el 23 julio, hasta el 22 de agosto



La adivina alienta a los leo a no detenerse y seguir adelante con todos los proyectos, asegura que todos los tropiezos de la vida son experiencias que solo les dará más sabiduría para el futuro, además indica que, esta semana, les podría llegar esa oportunidad laboral que tanto han esperado y no deberán detenerse por los miedos.



“No tengan miedo, que la fuerza espiritual estará de su lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se les presente, también es el momento de tomar más fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienen en puerta. En cuestiones amorosas seguirán con sus parejas muy estables, por qué los buscarán amores del pasado, pero tienen que cerrar esos ciclos”, agregó en su vaticinio.



Día de la suerte: martes.

Color: naranja y verde.

Números de la suerte: 04 y 28.

Virgo: desde el 23 de agosto, hasta el 22 de septiembre



Mhoni Vidente asegura que los virgo tendrán la oportunidad de iniciar nuevos proyectos, tanto personales como profesionales. También menciona que las enfermedades o problemas de salud que hayan estado experimentando se resolverán de manera exitosa.



Además, recibirán buenas noticias, pues tendrán que aprovechar esta oportunidad para iniciar un nuevo negocio o invertir en su futuro. En el ámbito amoroso menciona que: “deberían considerar comprometerse en una relación más formal. Los Virgo son conocidos por su naturaleza sexual, pero es hora de encontrar un compañero que los apoye y los haga felices”.



Día de la suerte: jueves.

Color: azul y amarillo.

Números de la suerte: 01 y 08.

Libra: desde el 23 de septiembre, hasta el 22 de octubre



La astróloga menciona que esta semana los libra recibirán una señal que les indicará que inicia un período de cambios y oportunidades, así mismo, asegura que los nacidos en este signo deben cuidar su salud, tanto física como mental, y recomienda que busquen su independencia y empiecen a vivir por su cuenta.



“Es importante que no descuiden su relación de pareja, ya que es la base de la vida, recuerden que son un signo de elemento aire y eso hace que siempre necesite de alguien en su vida”, agrega.



Día de la suerte: miércoles.

Color: rojo y verde.

Números de la suerte: 02 y 09.

Escorpión: desde el 23 de octubre, hasta el 21 de noviembre



La pitonisa cubana menciona que esta semana, los escorpios recibirán una señal de que un período de grandes logros está a punto de comenzar, también menciona que tendrán éxito en sus proyectos laborales y profesionales, por lo que deben apresurarse a resolver los asuntos legales pendientes, ya que es una buena época y fallarán a su favor y así mismo, recibirán dinero inesperado.



“Los escorpios deben fortalecer su fuerza espiritual. Es un momento de renacer en todos los ámbitos de su vida, como su relación de pareja y su patrimonio”, dice Mhoni Vidente.



Día de la suerte: jueves.

Color: azul y blanco.

Números de la suerte: 10 y 16.

Sagitario: desde el 22 de noviembre, hasta 21 de diciembre



Mhoni Vidente asegura que esta semana recibirán una señal de que un período de cambios y oportunidades está a punto de comenzar, pero deberán concentrarse en darle más fuerza a su vida personal, esto incluye mejorar su salud, mantener su físico, no dejar de estudiar y aprender, y ser más carismáticos para lograr sus objetivos.



“Los Sagitarios necesitan libertad y viajar. Es un buen momento para la aventura y cambiar de país o ciudad. En el ámbito amoroso, la carta indica que los Sagitarios van por buen camino. Si están en una relación, es un momento indicado para formar una relación seria”, agregó.



Día de la suerte: lunes.

Números de la suerte: 20 y 21.

Capricornio: desde el 22 de diciembre, hasta el 20 de enero



La adivina menciona que este signo tendrá una semana donde deberá salir de viaje y además podría conocer personas importantes para el futuro desarrollo profesional, por lo que recomienda no descuidar la formación universitaria, ya que es indispensable para lograr importantes cargos en el futuro.



“Tendrán la fuerza espiritual para realizar cualquier cambio positivo en su vida. También los narcisos bajo capricornio resolverán cualquier problema familiar o personal que tengan”, dice Mhoni Vidente.



Día de la suerte: jueves.

Color: blanco y amarillo.

Números de la suerte: 02 y 13.

Acuario: desde el 21 de enero, hasta el 18 de febrero



La astróloga menciona que los acuarios tendrán una semana donde recibirán una señal de que un período de crecimiento profesional y personal está a punto de comenzar.



Asegura que los nacidos bajo este signo tienen un gran deseo de ser alguien en la vida y de estar en constante crecimiento profesional, y menciona que esta semana estarán con la madurez mental necesaria, por lo que es momento de tomar riendas de su vida para ser mejores personas. Además, recomienda siempre analizar lo que vayamos a hacer a favor o en contra de los demás.



Color: blanco y amarillo.

Números de la suerte: 06 y 07.

Piscis: desde el 19 de febrero, hasta el 20 de marzo



La pitonisa asegura que los piscis recibirán una señal de que un período de crecimiento personal y económico está a punto de comenzar. Los nacidos bajo este signo tienen una gran autoconfianza y que están listos para alcanzar el éxito. Sin embargo, su elemento, el agua, los hace indecisos para tomar grandes retos.



“Es el momento de invertir en su futuro, como una casa o un coche. Si no están interesados en alguien, es mejor dejarlo ir y encontrar a alguien más compatible con su signo, como Cáncer, Leo y Escorpio”, agregó.



Día de la suerte: lunes.

Color: verde y azul.

Números de la suerte: 11 y 23.

