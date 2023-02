Desde inicios de febrero circulan rumores sobre el posible fin de la relación entre la cantante y el empresario, quienes cumplieron 22 años de matrimonio el pasado 2 de diciembre.

Sin embargo, personas cercanas a la cantante y su familia salieron en defensa de la pareja y aseguraron que la información que circula en redes sociales era malintencionada y no tenía validez. Ninguna de las partes se ha referido directamente al tema, pero dejaron saber con sus publicaciones en redes el día de San Valentín que el amor no se ha acabado.

Una de las figuras que comentó acerca de la situación fue Mhoni Vidente, quien aseguró que, tras haber visto a Tommy Mottola en persona “no cree que él le haya puesto los cuernos con una mujer”. Además, la vidente cubana aseguró que “desde hace años Thalía y Tommy Mottola viven juntos, pero separados”.



Respecto a la especulación de una posible infidelidad por parte del empresario estadounidense con Leslie Shaw, la misma cantante aseguró que nunca ha conocido a Mottola. Según la artista peruana, compartió estudio de grabación con Thalía y conoció a su equipo, pero jamás tuvo contacto con el esposo de la mexicana. La Vidente Mhoni también se refirió sobre estos rumores y les pidió a los fanáticos que “no se anden creyendo eso”.

Además de esto, Mhoni aseguró que la razón por la que la pareja mantiene una buena relación es porque “tienen una relación de amigos, de ser muy buenos padres, pero ya no hay una relación y por eso se llevan bien. Ya no hay una relación tanto como esposos”.



A pesar de esta predicción, la vidente se mantuvo en que sí cree que Thalía está saliendo con alguien más joven. Lo más probable es que fanáticos de la cantante sigan atentos no solo a cualquier indicio que pueda dar la pareja sobre su futuro, sino también a predicciones como las de Mhoni Vidente para conocer más detalles sobre la vida de la cantante.



DAVID BERNAL PRIETO

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO