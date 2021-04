Mhoni Vidente, astróloga más famosa de México, da el horóscopo

Un nuevo día ha comenzado y lo mejor para iniciar con pie derecho es conocer qué le tiene deparado el destino a su signo. Conozca los detalles de lo que las estrellas tienen preparado para usted en el ámbito del amor, el trabajo y la salud.



Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, camparte sus predicciones para cada uno de los signos del zodiaco. Tenga en cuenta sus recomendaciones y encamine así su vida a la búsqueda de la felicidad.

Aries

En el ámbito amoroso es un buen día para que disfrute con su compañero o compañera sentimental. Recuerde que los signos con los que es más compatibles son Leo y Aries. Si está soltero prepárese porque llega el fin de su ciclo de soledad.



Haga ejercicio y asegúrese de tener paz mental, es importante para su salud. En el ámbito laboral no permita que las dudas de sus compañeros lo desalienten, confié en usted mismo. Lo mejor es que espere el momento indicado para hacer inversiones.

Tauro

No se sienta mal por iniciar una relación sentimental con alguien que adicionalmente le puede brindar estabilidad económica. Si se encuentra solo haga los preparativos necesarios para iniciar una etapa de consolidación amorosa, esto según el horóscopo de Mhoni Vidente.



Su actitud ante la vida será determinante para conservar su bienestar, recuerde priorizar su salud. En el trabajo las cosas están fluyendo; sin embargo, deje de pensar en negativo. Eso no le aporta en nada. En cuanto a la parte financiera sus esfuerzos darán resultados.

Géminis

Es el momento perfecto para arreglar los problemas de pareja, pero recuerde no perder su estado de calma. Si se encuentra soltero aproveche este momento de su vida para evaluarse en retrospectiva.



Las emociones negativas están afectando su salud, por lo que es importante que cambie de ambiente. Pronto un aspecto laboral que lo tiene inquieto se solucionará. Tenga certeza de ello, afirma Mhoni Vidente. Respecto a sus finanzas, tendrá demoras en la recepción de su dinero.

Cáncer

Se siente incómodo con su pareja, debido a las constantes mentiras. Abra su mente y analice la situación antes de tomar la decisión final. Prioricé su bienestar más allá de sus ideales. Si está soltero pronto le llegará su verdadero amor.



Use su intuición para decidir qué es lo que más le conviene en el ámbito de la salud. Su ambiente laboral es bueno, así que aproveche al máximo la productividad. Puede buscar formas de generar nuevos ingresos para mejorar su situación económica.

Leo

No se vaya hasta los extremos para agradar a su pareja. Tenga cuidado de vender una idea de quien no es usted. Si se encuentra soltero Mhoni Vidente pronostica que tiene bastantes oportunidades para acercarse a quien le parece atractivo o atractiva.



No se automedique y traté con cuidado la tos persistente que ha mantenido por días. Actúe con cautela cada vez que abra su cartera. Derrochar se puede convertir en hábito.

Virgo

Es tiempo de sorpresas sentimentales en el ámbito amoroso. Las cosas irán bien en su relación y es más probable que funcionen si lo hace con un signo de tierra o agua como Cáncer.



Cuide muy bien de sus ojos, recuerde que es una vía de contagio de la covid-19. Manténgase alerta en el trabajo, pronto tendrá que demostrar sus habilidades. Se acerca la oportunidad de hacer una buena inversión.



Libra

Preste atención porque en sus círculos sociales hay quienes confunden la amistad con el amor. Es importante que aclare las cosas antes de tener problemas con su pareja. Si está soltero tendrá noticias prontamente de alguien que desde hace tiempo lo está buscando.



En la salud evite sobresaturarse de información. Recuerde que el único que puede recetar es un médico autorizado. Es importante que aprenda a separar los intereses emocionales de los negocios, no siempre es una buena mezcla.

Muchos le atribuyen características específicas a las personas a partir de su signo zodiacal.

Escorpio

Disfrute el día a día. En el ámbito amoroso vivirá una aventura romántica. Tiene una predisposición astrológica a sentir que su alma gemela es un Piscis, recuérdelo si está soltero.



Evalúe sus planes para posicionar de primero su bienestar. Aproveche su tiempo de manera racional. En el trabajo no se sature ni tampoco se cuelgue. No derroche su dinero con amistades que solo lo buscan cuando necesitan algo de usted.

Sagitario

Es importante que sea consciente del uso del lenguaje cuando habla con su pareja. Esto le puedo ocasionar problemas, porque no piensa las cosas antes de hablar. Si aún no está con nadie se acerca el momento para estar con el o la que tanto le gusta.



En el día a día vive rodeado de situaciones estresantes, pero recuerde respirar y pensar en su salud. Es importante que aprenda a gestionar sus emociones y recuerde que si su trabajo le trae demasiada carga negativa, tal vez sea momento de cambiarlo.

Capricornio

Disfrute de su relación y de cada detalle por pequeño que parezca. Si no tiene pareja no se sentirá solo. Tiene un mundo lleno de oportunidades donde más de uno está interesado en usted. No se cierre tanto.



Aún está recuperando su salud de una caída que tuvo recientemente. Aproveche este tiempo para sanar no solo físicamente, también de espíritu. Es probable que pongan a prueba su autocontrol en la jornada laboral, así que tómelo como un reto y responda de la mejor manera.

Acuario

Abre las puertas de su corazón a una nueva relación. Es hora de enfrentar retos que le permitan explorar las facetas más amorosas de su vida. Si ya tiene pareja y es un signo de aire o fuego las cosas pueden pasar al siguiente nivel.



Sea consciente de lo que consume a nivel alimenticio. La dieta es una palabra que no usa hace mucho. Personas cercanas querrán que pierda el control en el aspecto laboral; sin embargo, no se deje llevar por ellos. Recuerde que siempre es importante tener un asesor legal antes de hacer inversiones.

Cada vez son más las personas que creen en la "sincronía" de los signos y la compatibilidad entre ellos.

Piscis

En el amor, las cosas marchan muy bien si su pareja es de un signo de agua o de tierra. Si está soltero o soltera, el amor tocará su corazón cuando menos lo espere.



En la salud, si padeció de problemas con el alcohol, hoy debe tener cuidado de recaer. En el trabajo, evite las discusiones con sus compañeros, sea más racional. Respecto a las finanzas, hoy no se complique la vida con trámites legales.



Tendencias EL TIEMPO