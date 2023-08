Mhoni Vidente se ha convertido uno de los referentes más importantes a la hora realizar predicciones de las situaciones que pasaran en un futuro, pues en las lecturas que ha hecho en los últimos años, le ha atinado a sucesos lamentables como terremotos y la muerte de varios famosos.



En las últimas horas, la astróloga ha hecho una predicción sobre Juan Gabriel, que sorprendió a todos sus seguidores.



Según la pitonisa, hace poco tuvo una revelación sobre 'El divo de Juárez', quien, en los próximos días, revelaría que "no está muerto".



Mhoni Vidente dijo textualmente: "Hace poco tuve una revelación muy importante de Juan Gabriel, que ya va a ser su aniversario. La carta de la muerte me está diciendo que no está muerto, que se va presentar a la luz y nos va a contar porqué hizo esto".



La vidente termina su mensaje diciendo que esta respuesta se podrá conocer por el canal 'Unicable' el viernes a las 10:30 p.m. lo que hace creer que se trata de simple publicidad de su parte.



En otras historias publicadas por la cadena televisiva se muestra la serie 'Divo o Muerto', en la que se abordarán los misterios de la muerte del cantante de 'abrázame muy fuerte' bajo los testimonios de familiares, amigos y ex colaboradores de Juan Gabriel.



¿Por qué se dice que Juan Gabriel no murió?

El 28 de agosto de 2016 el 'Divo de Juárez' falleció debido a un infarto agudo al miocardio, según los reportes de la autopsia. Desde entonces han sido muchas las teorias sobre su muerte, pues muchos aseguran que fue fingida para tener una vida alejada de las cámaras.



Estas teorías han sido reforzadas por su exmánager, Joaquín Muñoz, quien aseguró a medios mexicanos que el cantante seguía vivo mediante una carta escrita, supuestamente, por el cantante.

“Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”, dice la supuesta carta.

