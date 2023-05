Shakira no deja de estar en el ojo del hurcán desde el lanzamiento de ‘Acróstico’ ha estado rodeado de polémica. En redes sociales se criticó que sus hijos, Milán y Sasha, aparecieran cantando y en el video musical.



Asimismo, se ha dicho que Piqué no sabía nada de este proyecto y que no había aprobado que sus hijos fueran expuestos de esa manera. Finalmente, la artista Paula Mattheus señaló que su canción ‘Te lo dije de verdad’ y ‘Acróstico’ tienen bastante similitud.



Frente a esta polémica, la abogada de la cantante de 'Ojos así' se pronunció: “Creo que lo que hace, lo hace bien hecho”, señaló la profesional al referirse a la cantante, subrayando que “los niños están preservados y la situación es estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”, finalizó.



Frente a esta situación, la tarotista Mhoni Vidente ha preguntado a los astros sobre cómo irán las cosas para Shakira con su pareja, hijos y en su vida en general, contrario a lo que sus seguidores creerían, las cosas no irán muy bien.



¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Shakira?

La vidente cubana no ve un futuro tranquilo para la colombiana: "Se vienen cuestiones legales, las peores habidas. Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar una gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira", aseguró.

