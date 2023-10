(Video) Hombre se salva de ser atracado porque uno de los ladrones resultó ser su amigo

En las redes sociales podemos encontrar un registro de diversos momentos inéditos que ocurren a diario, en los que visualizamos a animales realizando actos graciosos, gente que no cuenta con mucha suerte, ya que son asustados o simplemente les pasan cosas que no son muy comunes.



Así como el video que es viral en las redes sociales, en el que se observa desde lo que parece ser una cámara de vigilancia a un hombre que, por el contrario, del ejemplo anterior, contó con mucha suerte y se salvó de que le robaran sus pertenencias mientras estaba en la calle.

Un hombre con mucha suerte

Al inicio del metraje, se observa que dos personas que se transportaban en sus bicicletas se iban acercando poco a poco a otro hombre que vestía con una camiseta sin mangas de color azul, pantalonetas del mismo tono, al igual que la maleta que llevaba en su espalda y un par de chancletas grises.



Este último se encontraba riendo y lucía un aspecto muy relajado en la calle. Sin embargo, algo le llamó la atención del primero de los ciclistas, se acercó a él, ya que este dio un paso hacia atrás, mientras que el otro le brindó una mirada de abajo hacia arriba.



Luego, la persona vestida de azul se prepara para quitarse la maleta con su mano derecha, cuando este la retiró por completo de su hombro, miró hacia el frente y saludó al que sería su amigo, dejando al otro ladrón con la mano estirada y muy confundido, puesto que no dejaba de mirar de lado a lado el saludo que se estaban brindando.



Acto seguido, quien iba a ser asaltado, vuelve a ubicar su maleta sobre su hombro y le realiza una seña al que está enfrente de él para que este se vaya, el cual, sin encontrar qué más hacer, acató las órdenes que se le brindaron y se marchó.



Luego de esto el de azul vuelve a tomar su aspecto relajado tomando nuevamente una sonrisa en su rostro, segundos después levanta su mano, mostrando dedo pulgar al ciclista como un gesto de aprobación.

‘Mi barrio me respalda’ estas fueron las reacciones

Tras este insólito momento, los comentarios de los internautas no dudaron en aparecer, en los cuales se puede leer: “Yo creo que le dijo que acaba de ver a su mamá y al rato, va a llegar a su casa para llevarle las plantas que le prometió llevar”, “Mi barrio me respalda”, “Todavía le levanta el pulgar al final deseándole suerte, ese don es la neta”, “El don de la colonia que le cae bien a todo el mundo y conoce a todos”.



Sin embargo, otro aprovechó para compartir una experiencia: “Estoy seguro de que algo similar me pasó, pero yo me senté con los asaltantes, los saludé, les pedí las disculpas por el ‘desmadrito’ que armé para acomodarme y les di las gracias por dejarme pasar al último lugar disponible. Cuando asaltaron ni me voltearon a ver”.

Estoy seguro de que algo similar me pasó, pero yo me senté con los asaltantes...los saludé buen pedo, les pedí disculpas por el desmadrito que armé para acomodarme y les di las gracias por dejarme pasar al último lugar disponible. Cuando asaltaron ni me voltearon a ver. — Kavero (@Kavero19) October 6, 2023

Ladrón cae de escalera tras intentar robar una vivienda en San Antonio

