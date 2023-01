Una pareja gay denunció a través de TikTok un acto de discriminación por parte de una mujer que los vio abrazados en los alrededores de una iglesia y les exigió que abandonar el lugar.



La denuncia la hizo el joven identificado como Leonardo Hernández, de la Ciudad de México. En el video que grabó y compartió en la red social se puede ver cómo la mujer se acercó a ellos para rociarles agua bendita mientras hacía oraciones.



Por si fuera poco, la mujer amenazó a la pareja con llamar a la Policía si no se iban del lugar. "Lárguense ahorita o llamo al 911", se le escucha decir en la grabación.



A pesar de que una persona que presenció la escena intentó defender a la pareja señalando que no estaban haciendo nada malo, la mujer cumplió su amenaza y llamó a las autoridades.



"No se quieren salir, quiero que se retiren, que se vayan abrazar ahí al hotel o la calle, hay tanto jardín que ya hizo aquí el gobernador, y quieren estar aquí dentro de la casa de Dios. Esto es sacro; es propiedad privada y no queremos que ellos estén aquí en la casa del Señor”, se le escucha decir a la mujer en la línea de emergencias.



@leoperovirgo Que dificil entender que alguien puede tratarte asi por el hecho de de amar libremente 💔 los buenos somos más; Gracias a las autoridades y gente de la iglesia que decidieron actuar con amor y congruencia 💖🏳️‍🌈 ♬ sonido original - Leonardo Hernández

Además, la mujer aseguró en la llamada con la Policía que los jóvenes estaban haciendo actos inmorales y que creía que eran migrantes que "venían de otros países a pervertir la juventud".



Finalmente, los jóvenes decidieron abandonar el lugar asegurando que no tolerarían el acto de discriminación y preferían ser prudentes para evitar una pelea.

