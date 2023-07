Generalmente, los videos de TikTok llegan a causar muchas reacciones a los internautas, ya que por medio de las redes sociales cotidianamente se muestran situaciones inéditas e impensables.



En esta ocasión se viralizó, por medio de una de estas publicaciones, la historia de un niño que quería cambiar su juguete favorito por comida para su familia.

El niño en cuestión tiene como nombre ‘Lupito’ y es un niño mexicano que llegó a conmover esta red social porque un influencer muy conocido del país compartió su triste historia.



La persona identificada en esta red social como @rubencerquinz, y que según se observa se dedica a ayudar a personas de bajos recursos y cuando lo hace comparte videos en su perfil con el fin de dar a conocer la problemática o la situación, por la que atraviesan sus protagonistas.



El menor de edad expresó en dicho fragmento que deseaba vender su pelota para conseguir un poco de comida, debido a que su mamá se había quedado desempleada y aunque fue a la tienda para que se lo compraran, esto no pasó.

La persona que grabó a 'Lupito' expresó que él lo iba a adquirir y preguntó cuánto pedía por su único juguete, a lo que respondió lo siguiente.



"No quiero dinero, quiero leche y pan para mi hermano", fue la respuesta del pequeño.



Al darse cuenta de la petición del niño, Rubén Cerquin haría cambiar una cara triste y llena de lágrimas a una sonrisa gigante, pues el Tiktoker le dijo que le compraría su pelota para que pudiera conseguir la comida que él quería.



Obviamente, el influencer aprovechó y compró una gran cantidad de alimentos para la familia del niño y también le regaló dinero para que pudieran salir del mal momento en el que se encuentra la familia.

Dicho video ya cuenta con más de 19,2 millones de reproducciones y una cantidad de 1.2 millones de me gusta, los cuales felicitan el actuar de dicho influencer.



Además, los comentarios de los usuarios de TikTok dan las gracias a dicha persona por actuar de tal forma y de darle una alegría más a ‘Lupito’.



“Los ojos más bellos e inocentes que he visto”, “Mi vida tan chiquito, tan hermoso, no merecen sufrir de ninguna manera", “Gracias Hermano, bendiciones, estas obras me hacen llorar”, son algunos de los comentarios más gustados.

