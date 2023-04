Un video grabado en una boda de México ronda en TikTok y rápidamente se ha hecho viral, reuniendo más de nueve millones de visualizaciones. ¿La razón? La cámara captó el momento exacto cuando una de las invitadas casi se va a los golpes con otra por el ramo.



Esta es la historia.

La víctima fue Fer Cervantes, quien ya se ha convertido en toda una persona de interés, pues miles de personas quieren saber cómo se encuentra.

¿Qué pasó?

Según contó ella misma, cuando la novia lanzó su ramo a las asistentes le cayó a ella, pero de repente sintió a varias personas abalanzándose para arrebatárselo. En video se ve como algo inofensivo, de hecho priman las risas; sin embargo, luego una de las mujeres hace lo imposible por quedarse con él.



Así las cosas, se lo arrebata, pero en su misión jala fuertemente a Cervantes.

(Siga leyendo: 'Atacándome por mi moral sexual': Aida Victoria respondió a Karen Sevillano).



Aunque la chica ha dicho que se le hizo “demasiado“, también aclara que su intención al publicar el video no fue promover el odio que ha recibido la otra mujer. De hecho, bromea diciendo que la lección aprendida es “no ponerme para el ramo”.



También reveló que no se fue con las manos vacías: “La novia al final, súper linda, me regaló un ramo“.



Sin embargo, quedó una que otra secuela, pues se le inflamó parte del rostro, le duele al masticar y al reírse, y también tiene resentido su hombro.

Más noticias

- Pensó que había conocido al hombre perfecto en Tinder y resultó ser una mentira

- La historia detrás del perro que tomaba fotos con sensor cuando se emocionaba

- Las jóvenes siamesas que comparten pelvis y hablan de su vida privada en TikTok



Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS