Fuertes críticas ha recibido un colegio del estado de Coahuila, México, por poner un aviso en la entrada de la institución que fue tildado de "machista" y "misógino" por la lista de peticiones que le hace a algunos padres de familia al intentar imponerles un código de vestimenta a la hora de recoger a sus hijos.



(Siga leyendo: ‘Piroberta’ sufre accidente de tránsito: cayó en una zanja).

En una cartulina amarilla con letras verdes, el mensaje se dirige a la mamás que asisten al recinto escolar con una forma de vestir que para ellos no es la “adecuada” en un lugar donde frecuentan menores.



“Atención, Sras. Madres de Familia: Se les pide de la manera más atenta acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No mini short, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes”.



Luego, puntualiza en algo que para miles de internautas ha sido la peor de las aclaraciones del aviso: “Evítenos la pena de regresarla a cambiar a casa. Evítese faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”, seguido de palabras escritas en mayúscula con la palabra “No” en varias anotaciones.



(Lea: Amparo Grisales reveló truco para conservar su apariencia).

A parte del hecho de decirle a las mujeres cómo vestir, aquí un claro ejemplo de como se nos manipula apelando a la vergüenza "Evítenos la pena de regresarla a cambiar a su casa" o utilizando el chantaje emocional "Atte. sus niños" pic.twitter.com/dVJHTm8Lat — little Conan (@Conan2Little) September 3, 2022

Ante la situación, un usuario de redes sociales modificó el menaje y, de forma irónica, le hizo una fuerte crítica a las directrices que había puesto la escuela a los padres de familia.



“Señores padres de familia, se les pide de la manera más atenta acudir a recoger a sus hijas e hijos con respeto básico y sin sexualizar a las mamás que llegan a este plantel educativo”, dice en un inicio el mensaje.



“No sexualizar, no juzgar, no acosar, no violentar sexualmente y no creer que las mujeres están buscando provocarte por como vienen vestidas. Evítenos la pena de regresarlo a su casa por mal comportamiento hacia mujeres que simplemente vienen por sus hijas e hijos con ropa cómoda y/o que le gusta (y que nada tiene que ver con usted)”, agregó.



(También: ¿'Epa Colombia’ admitió haberle sido infiel a su exnovia Diana Celis?).

Nada de madres #sexys, esta fue la petición de los profesores de una Institución Educativa a las madres que se acercan a dejar o recoger a sus hijos.



El mensaje ha generando una gran ola de indignación puesto que para muchos internautas el escrito fue inapropiado y machista. pic.twitter.com/X5eidwVtzB — teve viral (@teveviral) September 17, 2022

Más noticias

Hombre explica forma correcta de abrir y cerrar una sombrilla y se hace viral

'Necesito temblar en septiembre': Los memes que deja el fuerte sismo en México

Video: perrita aprende a orinar en la taza del baño y se hace viral

Tendencias EL TIEMPO