Escribió hojas de vida a mano, recibió 30 ofertas y ya tiene trabajo

Ángel Medina, nacido en Hermosillo, en el norte de México, pasaba por un mal momento luego de perder a su hijo hace poco, se quedó sin empleo, cayó en la depresión y las deudas lo acosaban.



Ante las escasas posibilidades laborales, tomó la decisión de escribir su hoja de vida a mano en hojas de cuaderno y pegarlas en los postes del barrio donde residía.



En la hoja, el hombre escribió su nombre y edad y aclaró que no tenía ningún vicio.



“Uno piensa que las cosas se van a quedar mal, pero, la verdad es que no. A veces las cosas andan mal, pero luego vienen las cosas buenas. Así me pasó a mí”, declaró Medina, de 44 años, luego de plasmar de su puño y letra, en hojas de cuaderno su perfil laboral.



Pese a tener una mala ortografía, el hombre recibió 30 ofertas de trabajo. Quizá influyó su sinceridad y sencillez en el texto escrito.

El texto que escribió Ángel Medina y dejó pegado en los postes del barrio. Foto: Captura de pantalla

“Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros”, se leía en sus avisos.



La falta de recursos tecnológicos no fue un impedimento y el resultado inesperado fueron decenas de llamadas solicitándolo para trabajar.



Pero contó con algo de suerte. Alguien hizo una foto de esas hojas y la publicó en redes sociales. La imagen, de inmediato, se viralizó. Así, la petición de Medina llegó a miles de personas y recibió más de 30 propuestas laborales de diferentes regiones. El final fue feliz ya que terminó por aceptar un trabajo en Guadalajara, como encargado de un negocio.



