México acusa a importantes marcas de moda por 'apropiación cultural'

La Secretaría de Cultura de México acusó, en una publicación de Twitter del pasado 28 de mayo, a las cadenas de moda Zara, Anthropologie y Patowl por ‘apropiación cultural’.



Según el organismo, las marcas están usando diseños que fueron creados, originalmente, por las comunidades indígenas del estado de Oaxaca.

En el comunicado que se vinculó a la publicación, la Secretaría “hace un llamado a que se explique públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas”.



La Secretaría de Cultura pide explicación a las marcas #Zara, #Anthropologie y #Patowl por apropiación cultural en diversos diseños textiles



En el caso de la marca Zara, el comunicado se refirió al ‘vestido midi de escote pico y manga corta’. El organismo afirmó que tiene elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca.



El huipil (blusa o vestido adornado con motivos coloridos) forma parte de la identidad de las mujeres indígenas y refleja símbolos relacionados con el medio ambiente, la historia y cosmovisión de la comunidad. Su elaboración lleva por lo menos un mes de trabajo.

Zara acusada de apropiación cultural por el diseño de su vestido Midi. Foto: Secretaría de Cultura de México.

Por otro lado, la entidad también indicó que en los ‘pantalones cortos bordados Marka’, de la marca Anthropologie, se identifican elementos distintivos del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec.



Para esta comunidad, sus diseños e indumentaria representan identidad, historia y relación con el medio ambiente.



Los pantalones cortos hacen parte de la colección 'Daily Practice by Anthropologie'. Foto: Secretaría de Cultura de México.

Por último, en el comunicado se llamó la atención sobre la colección ‘TOPS’, de la empresa Patowl. En esta se identificaron camisetas estampadas que son, para la Secretaría, una ‘copia’ de la vestimenta tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco.



La técnica utilizada por esta comunidad se llama ‘hazme si puedes’, la cual reflejaría la complejidad de sus diseños y la diversidad de conocimientos y símbolos.

Según la Secretaría, la vestimenta tradicional de este pueblo indígena es "la única herencia cultural" que tiene. Foto: Secretaría de Cultura de México.

La Secretaría de Cultura ratificó que el comunicado se hizo con el fin de “proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados (...) para evitar el plagio de sus elementos de identidad por parte de empresas nacionales y trasnacionales”.



Por el momento, las marcas no se han pronunciado al respecto.



No es la primera vez que este organismo acusa a grandes marcas de plagio.



En 2019, la Secretaría también señaló a la marca estadounidense Carolina Herrera de usar patrones mexicanos “sin permiso”.



En aquella ocasión, Wes Gordon, director creativo de la compañía, dijo a ‘The Guardian’ que la marca había tratado de “resaltar la importancia de esta magnífica herencia cultural” y era un “tributo a la riqueza de la cultura mexicana” y no un intento de copia.

