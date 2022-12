Ser dueño de un negocio es el sueño que muchas personas tienen para poder ser independientes y generar mejores ingresos económicos. Sin embargo, mantener uno depende de la administración y las buenas ventas. Por eso, cuando aparecen clientes que compran bastantes productos de la tienda, resulta emocionante para quienes trabajan allí.

(Siga leyendo: Vendedora de Oxxo regaló café a habitante de calle y este regresó a robarla).

No obstante, muchas veces los emprendedores se pueden encontrar con clientes bastante complicados. Este fue el caso de una pastelera, a quien le pidieron miles de postres y nunca los reclamaron.



"Nos realizaron un pedido de dos mil pasteles individuales, los cuáles no fueron (retirados) por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo", esas fueron las palabras de Yadira Reyes, una repostera a quien le pidieron 2.000 ponqués, pero el cliente no apareció para llevarlos.

Facebook Twitter Linkedin

El cliente responsable fue Jorge Zúñiga, a quien la mujer acusó en sus redes sociales de no responder a varias llamadas telefónicas y tampoco pagar el pedido. Foto: iStock

Los hechos sucedieron durante esta semana en una pastelería de Tamaulipas, México, y se dio a conocer a través de la página de Facebook de la repostera.



El cliente responsable fue Jorge Zúñiga, a quien la mujer acusó en sus redes sociales de no responder a varias llamadas telefónicas y tampoco pagar el pedido.

(También lea: ¿Se parecen? Cajera del Oxxo se hace viral por su parecido a Dua Lipa).

Aprovechando que la publicación tuvo más de 2.000 ‘me gusta’ en la red social, Yadira pudo vender todos los postres, solo que más económicos, dado que su objetivo era recuperar la inversión que hizo en los insumos. Además, pudo dar a conocer su pastelería.

(Además: Mujer dejó a su esposo desde hace 29 años por novio de internet: 'La estafó').

Después de lo sucedido, la mujer le agradeció a sus seguidores por su apoyo ante la situación. “Mil gracias a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Gratamente, hemos terminado con los pasteles”, escribió Yadira en Facebook.

Más noticias

En video: vendía perros calientes, se quedó dormido y jóvenes atendieron por él

Prepare los nuevos postres de La Lechera diseñados con Inteligencia Artificial

Mesera dio a conocer infidelidad de un cliente mientras él cenaba con su esposa

Tendencias EL TIEMPO