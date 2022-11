Este domingo se dio inicio al mundial de Qatar 2022 con una ceremonia que conmemoró la historia del país anfitrión y de los torneos del mundo organizados por la Fifa.



Durante la presentación aparecieron las mascotas de los mundiales pasados y sonaron las canciones oficiales de cada uno de ellos, entre esos el 'Waka Waka', que interpretó Shakira para la edición en Sudáfrica.

Luego se dio paso al partido entre Catar y Ecuador, donde el equipo latinoamericano se quedó con el triunfo con dos goles a favor y ninguno en contra.



Durante este partido, triste para los locales, un grupo de mexicanos aprovechó para sacarles una sonrisa y enseñarles un poco de español. En un video difundido en redes sociales, los latinos le piden a los cataríes que digan "Chingue su madre, el América", lo cual puede resultar ofensivo para algunos hinchas, mientras que para otros ya es una porra tradicional.



A los dos cataríes se les puede ver cómo intentan aprender lo mejor posible las palabras en español y poco a poco empiezan a repetirlo con más fluidez hasta que se unen al ritmo de los mexicanos.​

Partidos del Mundial para este 21 de noviembre

Para este lunes, 21 de noviembre, están programados los partidos de Inglaterra vs. Irán, Senegal vs. Países Bajos y Estados Unidos vs. Gales, los cuales se llevarán a cabo a las 8:00 a. m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m., respectivamente.