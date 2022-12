Recientemente se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok un joven mexicano que trabaja en Alaska descargando barcos de pesca. Se trata de Andrés Sámano, quien en sus videos muestra cómo es su día a día en el trabajo.

En sus mini blogs, el joven muestra que su día comienza a las 4:40 de la madrugada, haciéndose su respectivo aseo personal. Luego se dirige a un comedor donde toma su desayuno que, según él, es bastante grasoso pero rico.



Después, se dirige al puerto para iniciar su jornada laboral, la cual consiste en descargar barcos llenos de pescado. Cuando recibe el aviso, lo primero que debe hacer es colocarse un traje especial, el cual lo protege de las frías temperaturas y del agua. Asimismo, de los riesgos que conlleva realizar este trabajo.



Durante el día, el joven tiene varias pausas para comer. Su turno acaba a las 6 de la tarde y se dirige a su dormitorio, donde descansa y se prepara al día siguiente.

Estos videos han despertado la curiosidad de los internautas, quienes le han preguntado cuánto dinero le pagan.



“No les podemos decir cuánto nos pagan. Pero les podemos decir que si eres una persona que no le gusta estar gastando, que les gusta ahorrar su dinero. Son buenos estos lugares, porque no compras comida, aparte de la que estás pagando diariamente en donde estas trabajando, porque te descuentan la comida y la estancia, pero no es demasiado”, comentó.



Asimismo, lo cuestionaron sobre cómo consiguió ese trabajo. El joven primero aclara que es necesario tener un permiso de trabajo. Sin embargo, reveló que no tienen descanso ni un solo día de la semana, salvo los días festivos que hay en Estados Unidos.



Los usuarios de esta red social también han dejado su opinión en los comentarios del video. “No sabía qué me iba a volver adicto a verte chambear”, “Que chido que estés en Alaska”, “Más vídeos de sus días en Alaska o saber más de los barcos”, “¿es por temporadas o cómo está el trabajo? ¿Es un contrato por unos meses?”, se lee en los comentarios.

