El pasado 30 de marzo, una usuaria de TikTok compartió en su perfil un video donde se le observa llorando, luego de que le llegara un correo electrónico con la cantidad de impuestos que debe pagar.

(Lea también: Joven interrumpió boda diciendo 'yo me opongo' y salió corriendo por reto viral).

La mujer, que actualmente está radicada en Canadá, no esperó que su deuda con el país fuera tan elevada, especialmente para aquellas personas que ganan una remuneración promedio, como es su caso.



Stephanie, en medio de nervios y llanto, mostró que el correo electrónico que le llegó por parte del Gobierno de Canadá le sugirió cancelar cuanto antes su deuda tributaria, la cual es de $4.400 dólares, es decir, casi más de $20 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con el diario ‘El Comercio’, el pago de impuestos en Canadá puede ser superior al 33 % sobre los ingresos reunidos en el último año fiscal.



Una razón suficiente para empezar a ahorrar desde el primer trabajo, ya que además, no es un país donde el estilo de vida sea muy económico.

“¡Ay, Jesús!”, dijo la usuaria que no sabía si reír o llorar en medio de su crisis. “¿Qué pasa si no pago los impuestos?”, añadió. Y luego empezó a contar que realmente no contaba con un trabajo a tiempo completo en dicho país.

(Siga leyendo: Su prima la grabó llorando porque no tenía novio y el video se volvió viral).

“Ojalá puedas resolverlo, de lo contrario te vemos por acá comiendo tacos de nuevo”, “Qué gran manera de iniciar tu día ¡A pagar impuestos!”, “Se nota que no sabía a qué se metía al ingresar a Canadá”, “Me imagino que pidió ayuda a sus amigos mexicanos”, son algunos de los comentarios expresados por los internautas en el video de la chica.



Sin embargo, en otro post la tiktoker mexicana se mostraba un poco más optimista y con una solución al respecto, ya que recibió ciertos consejos de personas que conocían del tema.

(De interés: Esta fue la eufórica reacción de un joven al ser admitido en Harvard).

Según el portal web de ‘Finanzas Claras’, Canadá es la novena economía más grande del mundo. Y con respecto a la renta per cápita, es uno de los países más prósperos.



Mientras que el banco HSBC, una empresa multinacional británica de banca y servicios financieros, expone que Canadá se encuentra entre los 10 países mejor valorados por parte de expatriados.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Encuentran con vida al hermano de David Bisbal desaparecido en Almería, España

Chris Hemsworth: su plan ante el alto riesgo de padecer alzhéimer

Jhovanoty, en problemas tras imitación de Petro: 'No me miren como enemigo'