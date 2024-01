El ejercicio facial que promete disminuir la papada y la mandíbula 

En la actualidad, el término 'Mewing' está causando revuelo en las redes sociales. Con más de 1.9 billones de visitas bajo el hashtag #mewing en TikTok, esta técnica no solo se ha convertido en una tendencia estética, sino que también se le atribuyen beneficios para la respiración, la musculatura facial y la estructura dental. Figuras como Angelina Jolie, Bella Hadid y Kim Kardashian son mencionadas entre sus usuarios.



(Le puede interesar: Video: padres olvidaron a su hijo en centro comercial y se dieron cuenta en la noche).

El mewing es una práctica que consiste en el correcto posicionamiento de la lengua en la boca y lleva el nombre de su creador, el ortodoncista británico John Mew. Además de ser el pionero del mewing, Mew es conocido por el desarrollo del ortotrópico, una forma alternativa de ortodoncia que busca mejorar el crecimiento facial y de los maxilares de manera preventiva y no invasiva.



El Dr. Mew afirma que la técnica mejora la respiración y alinea los dientes inferiores con los superiores, ayudando a evitar dolores mandibulares y redefinir la mandíbula. Sin embargo, en 2017, el General Dental Council revocó su licencia médica por denigrar las prácticas tradicionales de ortodoncia.



(Le puede interesar: Mujer resbaló en pleno escenario luego de ganar un millón de dólares).

Natalia Ivarrola, instructora de gimnasia facial, señala que el mewing implica volver a la posición natural de la lengua. En sus talleres, enseña que pronunciar la palabra “ven” ayuda a posicionar correctamente la lengua. Aunque advierte que los resultados requieren constancia y práctica. Según Ivarrola, los beneficios de esta técnica, que incluyen una mejor definición de la mandíbula y los pómulos, así como una relajación y tonificación del suelo bucal, suelen observarse después de tres o cuatro semanas.



El Journal of Oral and Maxillofacial Surgery coincide en que la práctica habitual facilita la adaptación a esta nueva posición de la lengua. La Escuela de Londres de Ortotropía Facial afirma que el objetivo del mewing es aumentar el espacio para la alineación natural de los dientes, mejorando la deglución y la respiración.



Un estudio de Oxford Academic vincula una mandíbula pequeña con el apiñamiento de los dientes y problemas respiratorios, especialmente en niños. Por ello, sugiere ejercicios de respiración y masticación para prevenir problemas mandibulares.



Sin embargo, la efectividad del mewing en términos de salud bucal aún no está científicamente comprobada. El youtuber Cam Jones relató mejoras en su respiración y postura tras practicar mewing, pero no cambios significativos en su apariencia. La Dra. Zainab Mackie, conocida como 'La dentista de TikTok', advierte sobre los riesgos del autodiagnóstico y recomienda buscar asesoramiento médico profesional.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.