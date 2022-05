La MET Gala2022 es uno de los eventos más importantes de Estados Unidos y es conocido como ‘la noche más grande de la moda’. Este 5 de mayo se está llevando a cabo este encuentro de las grandes estrellas de la farándula internacional y este año los fondos serán destinados al Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.



Este año la velada fue organizada por Blake Lively, Ryan Reynolds, Lin-Manuel Miranda y Regina King. Ellos se unirán a los copresidentes del evento, que son Anna Wintour, Tom Ford y Adam Mosseri.

Este acontecimiento siempre reúne a actores, músicos, artistas, modelos de la industria de la moda y jóvenes creativos. Este año la temática también es la moda estadounidense, ya que esta se divide en dos partes en el 2021 y 2022.



En la primera parte era ‘In America: a Lexicon of Fashion’, siendo inaugurada por Anna Wintour Costume Center el 18 septiembre de 2021. Y en esta segunda ocasión será ‘In America: An Anthology Of Fashion’.



En este evento los invitados procuran deslumbran con sus trajes y los mejores de la noche son los siguientes:

Alicia Keys

Tiene un traje de Ralph Lauren inspirado en la ciudad de Nueva York, específicamente en el horizonte de la ciudad.

La cantante estadounidense Alicia Keys. Foto: AFP

Jared Leto

Su traje está inspirado en la ciencia ficción y es un ‘look negro’ con plateado. Tiene su pecho desnudo y encima una especie de púas.



Es un actor y cantante estadounidense. Foto: AFP

Blake Lively

Es una de las anfitrionas de la noche. Luce un vestido hecho por Donatella Versace que mostró un cambio de color durante la velada. El hecho de que sea una de las figuras más icónicas de este evento se explica solo.

Es una actriz estadounidense. Foto: AFP

Hillary Clinton

Hacía 21 años que no practicaba en una MET Gala y sorprendió a los asistentes con un vestido personalizado de Joseph Altuzarra. Además, en el bordado del escote están bordados 20 nombres de mujeres que inspiran como Rosa Parks, Lady Bird Johnson y la madre de Clinto, Dorothy Rodham.



Hillary Clinton de dedica a la política de su país. Foto: AFP

Bradley Cooper

El actor no ha estado en una MET Gala desde el 2018 y en esta ocasión luce un traje clásico.

Actor estadounidense. Foto: AFP

Vanessa Hudgens

Es copresentadora de la transmisión en vivo de ‘Vogue’. La actriz lleva un vestido de Moschino diseñado por Jeremy Scott.



Cantante y acrtiz americana. Foto: AFP

Hailey Bieber

Llegó a la entrada del MET Gala luciendo un vestido de satin con plumas hecho por Saint Laurent.

Hailey Bieber es modelo de la industria de la moda. Foto: AFP

Billie Eilish

Lleva un vestido de Gucci reciclado y personalizado por Alessandro Michele. En la transmisión en vivo de Vogue comentó: "No tuvimos que desperdiciar un montón de cosas y yo quería ser lo más ecológico posible"



Cantante estadounidense. Foto: AFP

Camila Cabello

La cantante sorprendió con un vestido floral blando hecho por Prabal Gurung. Además es su primera aparición en el evento de moda en solitario.

Cantante estadounidense. Foto: AFP

