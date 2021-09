Los mejores memes del desfile Met Gala 2021

El año 2021 se va a caracterizar como el que marcó el regreso paulatino a la normalidad de la población mundial, después de un año de turbulentas noticias a causa de la pandemia por covid- 19. Los eventos masivos vuelven aparecer y con ellos los mejores memes para alegrarnos los días con los chistes más divertidos.



Esta vez la MET Gala 2021, organizada por Anna Wintour, editora de la revista ‘Vogue’, no pasó desapercibida porque las estrellas del mundo del espectáculo, el deporte y la música aceptaron su invitación y acudieron con sus mejores trajes para deslumbrar a diseñadores, fanáticos y periodistas con sus ‘looks’.



Uno de los eventos más grandes del mundo de la moda trajo consigo vestidos despampanantes, transparencias y uno que otro atuendo que dejó a la opinión pública un poco confundida por la rareza de sus confecciones.



Kim Kardashian, una de las celebridades con más alcance en el mundo de las redes, estuvo en el lente de millones de espectadores que no dejaron pasar ni un solo minuto para bromear sobre su vestido, que entre otras cosas, fue diseñado por su ex esposo Kanye West en colaboración con la casa de moda ‘Balenciaga’.

e a kim kardashian que foi de dementador ao met gala #MetGala2021 pic.twitter.com/rIEdrcqHOc — kali (@fvsrudelyn) September 14, 2021

El evento que tuvo cita en el Museo Metropolitano de Arte (MET) de la ciudad de Nueva York también es reconocido como un encuentro benéfico. En la ceremonia se recaudaron casi 300 mil dólares por mesa y cobraron 30 mil dólares (114 millones de pesos) por entrada, monto destinado al Instituto del vestido del MET.

Uno de los shows de la noche se lo llevó el rapero Lil XNas que deslumbró con su cambio de estilos mientras caminaba por la alfombra roja, pero si bien captó la atención de las cámaras, también lo hizo con los creadores de memes.

lil nas inspiró su traje en rodilla de bronce #MetGala pic.twitter.com/5REKrG7lZZ — 𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻 🦖 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻𝗶𝗮. (@hkdonafeeling) September 13, 2021

Lil Nas X como Aldebaran de Touro pic.twitter.com/L7sda2kRxv — Mare (@marebrg) September 13, 2021

Krank Ocean sorprendió con un accesorio inesperado: un bebé falso con una tonalidad de piel verde, que combinaba con su cabello teñido del mismo color. Sin duda una de las apuestas más extrañas de la velada.

Frank Ocean con un bebé falso Y VERDE jajsjaj lo tqm #MetGala pic.twitter.com/5pl3hsakaA — YATI פרסיה איתי (@Ittay03) September 13, 2021

frank ocean llegó dizque pic.twitter.com/5FeEg6xwK2 — kerycienta (@gamingtrashbag) September 14, 2021

o frank ocean no met gala pic.twitter.com/1M8xBx7AEI — the notorious ray (@itshinner) September 13, 2021

Entre tanto, los cantantes J Balvin y Maluma fueron la cuota colombiana dentro de un escenario lleno de celebridades mundiales. Los intérpretes lucieron dos estilos totalmente diferentes

J Balvin, Anitta, Maluma, Camila Cabello y Jennifer Lopez foran los únicos cantantes latinos en el #MetGala pic.twitter.com/X5uSLEhSO3 — J Balvin Charts ⚡ (@JBalvinCharts) September 14, 2021

