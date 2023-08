No cabe duda de que Lionel Messi es una de las figuras más influyentes en la cancha y fuera de ella.



A donde sea que vaya, el nuevo 10 del Inter Miami, destaca por su gran habilidad para patear y obtener la pelota. De hecho, a tan solo un mes de su ingreso al equipo estadounidense, le dio el campeonato de la 'Leagues Cup' por primera vez.

Por ello, no es una sorpresa que sus grandes goles y capacidad de juego creen un revuelo en las redes sociales, sin embargo, hay otras habilidades ocultas que el astro argentino a veces deja ver y que son dignas de aplaudir, según sus seguidores.



(Le puede interesar: Así es el filtro de Messi bailando que se hizo viral en TikTok).



Recientemente, el futbolista ha provocado un gran revuelo en las plataformas digitales por demostrar su particular técnica para doblar camisas, además de sus grandes tácticas de juego que siempre son tendencia.



Durante su primera conferencia de prensa con el Inter Miami, el 10 dejó con la boca abierta a los presentes al ver su particular método para organizar la camiseta del nuevo equipo al que pertenece.



Más allá de acaparar la atención con sus declaraciones, dejó en evidencia su prolijo método para doblar una camisa en cuestión de segundos.

La habilidad de Messi para doblar camisetas pic.twitter.com/7AaLtT76n4 — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 24, 2023

Con solo un doblez por los laterales, Messi ya tiene la prenda lista para guardar en el armario. Táctica que también ha generado la admiración entre los internautas por la precisión que utiliza, de manera rápida y sin mayores esfuerzos.



De hecho, hubo algunos comentarios en TikTok, que se atrevieron a comparar la agilidad como un acto merecedor de una camisa de oro, haciendo referencia al balón dorado que ha ganado siete veces.



(Siga leyendo: Video: así se entra con carro hasta la puerta del lujoso apartamento de Lionel Messi en Miami).



"Messi el mejor doblando camisetas, balón de oro para las próximas 10 temporadas","Una razón más por la que él es el mejor de todos", "Tutorial para doblar ropa como Messi", "Se merece el premio de camisetas de oro", "Una doblada de camisa completada. Nominado al balón de oro 2024", "No es mentira, he visto barios tutoriales y no aprendo todavía, pero con Messi ya entendí", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

Aunque para muchos esto puede ser nuevo, Messi ya había demostrado esta habilidad en otra ocasión, con una camiseta del Barça, cuando se encontraba en mitad de su carrera y el equipo español se perfilaba como la gran figura del fútbol europeo.

Messi y su habilidad para doblar camisetas pic.twitter.com/ymK7li369G — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 24, 2023



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias