Tras la final del Mundial de Qatar de 2022, que tuvo por ganador a Argentina, la pasión por la ‘albiceleste’ se sintió en todo Sudamérica, más aún después de las declaraciones de Mbappé, quien aseguró que los equipos sudamericanos no “tienen el mismo nivel de competición que los europeos”.



Pero, sin lugar a dudas, una de las mayores alegrías para muchos fanáticos del balompié es que Lionel Messi por fin ganara un mundial, luego de estar en cinco competiciones. Tanto así, que muchos homenajearon al jugador argentino de múltiples formas, entre ellas, tatuajes.

Es el caso del ‘influencer’ colombiano Mike Jambs, quien se tatuó ‘Messi’ en la frente, en una mejilla la palabra Dios y, en la otra, unas estrellas.

Pese a que en un principio dijo sentirse muy “contento con el resultado del reto” y aseguró que no le importaban las opiniones de sus críticos, recientemente publicó un nuevo video en el que manifestó estar arrepentido.

“No pensé decir esto tan pronto porque, la verdad, me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido”, expresó en un clip publicado en TikTok.

Y añadió: “Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido porque en vez de traerme cosas positivas, han venido miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar, simplemente dicen que no soy un buen ejemplo para la sociedad”.

Destacó que ha sido juzgado y objeto de burlas y hasta de amenazas, luego de que su video se viralizara a nivel mundial, pues, incluso, participó en un programa de televisión argentino.

“Estuve feliz los primeros días… pero me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde hacen esos procedimientos, no sé cómo es eso, pero de algo sí estoy seguro hoy y me lo quiero borrar porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Quiero volver a ser normal, quiero que la gente no me mire mal cuando salga a la calle, no me critique, no se asuste y no digan que soy algo negativo”, afirmó.

Aunque algunos internautas mostraron su apoyo a Mike Jambs, otros aseguran que todo se trató, desde un principio, de una estrategia de marketing para viralizarse y ganar más seguidores. ¿Usted qué opina?

ELTIEMPO.COM

