El pasado martes, 8 de marzo, un usuario de Twitter escribió un hilo en el que describía la experiencia que había tenido atendiendo a algunos famosos en un popular restaurante, que no se menciona, cuando era jefe de comedor.



‘Marco’, como es su nombre en la red social, escribió un tuit viral que ya cuenta con más de 30.000 me gustas y más de 3.000 retuits. Además de cientos de respuestas.

Sin embargo, parece ser que no todos tomaron bien sus apreciaciones, pues un día después de haber escrito la serie de tuits, el usuario denunció que estaba siendo amenazado seriamente. Aunque en el escrito no revela la causa o el autor de la amenaza, se cree que la conminación puede venir a raíz del hilo que había publicado con anterioridad.



“Este es un tuit serio. Aquí en Colombia es bien difícil todo. Me acaban de amenazar seriamente, entonces muchas gracias a todos”, escribió en la misma red social.

Este es un tuit serio. Aquí en Colombia es bien difícil todo.



Me acaban de amenazar seriamente, entonces muchas gracias a todos. — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

A esta denuncia, varios de los usuarios se mostraron molestos por la falta de tolerancia que hay hacia las opiniones en el país y le mostraron su apoyo.

¿Qué celebridades están en el hilo?

Personalidades a nivel nacional e internacionalmente de ámbitos como el fútbol, las redes sociales, la música y la política son algunas de ellas.

Entre los que recibieron buenos comentarios por su excelente trato y comportamiento están Fonseca, Manuel Medrano, el elenco de La Casa de Papel, Falacao, Greicy, Alejandro Riaño, Nicolás Arrieta, Andrés Cepeda, Ronaldinho, Javier Fernandez, entre otros.

Abro hilo de las personas de la farándula que me toco atender siendo jefe de comedor en cierto restaurante muy famoso en Bogota, que no son muy amables que digamos o que son muy cheveres:



1. Fonseca: el menos grosero y una nota de man — Marco. (@marcogmusica) March 9, 2022

En cambio, reconocidas personalidades como Francisco Santos, Ramón Jessurum, Jorge Alfredo Vargas, Marbelle, Paulina Vega, Calle y Poche, La Liendra, Dani Duke, Epa Colombia, Andrea Serna, entre otros fueron fuertemente criticados por el tuitero, quien afirmó que, en su experiencia personal, no había recibido un buen trato o se habían mostrado petulantes a la hora de solicitar algún servicio.

‘Marco’ ha tenido que aclarar que estas son sus apreciaciones personales y que nada tienen que ver con el restaurante donde laboró.

