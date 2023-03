Hoy en día las redes sociales funcionan como un espacio en el que las personas cuentan anécdotas de su día a día, incluso, algunos impases que sufren en sus jornadas normales de trabajo. Esta vez fue el turno de un mesero, quien se volvió viral por comentar como un niño lo 'estafó'.



Su testimonio fue subido en la plataforma TikTok, donde afirmó que mientras se encontraba realizando un turno en el restaurante Coco Torete, en la ciudad de Trujillo, Perú, una cuenta casi termina por arruinar su día, debido a que el pequeño comensal quiso engañar.



Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar contra los familiares del menor, pues, supuestamente, lo estarían utilizando para realizar la estafa. No obstante, uno de los usuarios de internet se percató de que podría tratarse de un video falso.



Cientos de personas empezaron a inundar el post exigiendo explicación al respecto, lo cual hizo que el mesero terminara confesando que todo fue parte de una broma, aunque no todo es falso, pues efectivamente el niño si comió en el local y realizó el pago queriendo parecerse a un adulto.



“al menos le alcanzó para imprimir la parte de atrás de los 50 soles”, “Es muy probable que le descuenten al mozo que atendió. Así sucede”, “Pensó que jugaba Monopolio”, “no todo es lo que parece en redes sociales” y “menos mal aclaró”, fueron las reacciones más destacadas.



