En agosto de este año un incidente en un restaurante de Texas puso a la familia Aguilar en el centro de atención de las redes sociales.



El protagonista de esta historia fue un mesero del establecimiento, quien decidió grabar a la familia mientras concluían su comida, desencadenando una controversia que generó opiniones divididas.

La fuente de la polémica radicó en la propina que la familia Aguilar dejó después de su comida. El mesero, al sentirse insatisfecho con la gratificación, decidió expresar su descontento grabando un video y compartiéndolo en TikTok.



En el video, el empleado los calificó de "tacaños", argumentando que, como figuras públicas, se esperaba que fueran más generosos al pagar por el servicio recibido.

La difusión del video en las redes sociales provocó una reacción mixta por parte del público. Mientras algunos usuarios respaldaron firmemente a la dinastía Aguilar, otros cuestionaron su comportamiento en relación con la propina.



La controversia aumentó cuando se reveló que el mesero había recibido 20 dólares como propina por la comida que consumieron, lo que equivale aproximadamente a 81.610 pesos colombianos.

El hombre fue despedido y exige justicia

Un mes después de la controversia que surgió en el restaurante de Texas, el hombre que grabó el video en el que expresaba su descontento con la propina dejada por la familia Aguilar reveló que fue despedido y exigió justicia.



A través de su cuenta de TikTok registrada como @mayasvlogs502, decidió compartir su versión de los hechos.

En su declaración, el mesero manifestó su frustración, afirmando que no tenía intención de hablar públicamente sobre el asunto, pero que decidió hacerlo debido a las circunstancias.



En sus palabras expresó: "No quería hablar de esto, pero hace unos días subí el video. No dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, así que comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad".

El mesero sostuvo que no ha hecho declaraciones falsas y que posee pruebas que respaldan la cantidad de propina que se mencionó en el video original. Además, aseguró tener el video original, fotografías y recibos que corroboran su versión de los hechos.

"Fueron 20 dólares, y me despidieron solo por eso", reiteró. También solicitó la colaboración de los usuarios de la plataforma para dar a conocer su situación: "Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el gerente se quejaron de que los difamaron".

En sus palabras finales, expresó su frustración por lo que consideraba una terminación injusta de su empleo: "No se justifica que me despidan solo porque alguien quiera agradar a otra persona".

En redes sociales, las opiniones estuvieron divididas, mientras unos argumentaron que la reacción del mesero fue la correcta al exigir mayor propina, otros usuarios consideraron que el dinero era lo suficiente.



“Yo no hubiese aceptado eso, les entrego los 20 dólares”, “Los meseros deberían tener más empatía, pues es un reconocimiento solidario por su servicio”, “Es de mal gusto ir a grabar, por otra parte, la propina no es obligatoria”, y “A lo mejor si le hubiesen dejado un poco más”, fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas.

