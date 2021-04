Mesera se vuelve viral por ‘rechazar’ al actor Adam Sandler

La usuaria de TikTok Dayanna Rodas publicó un video recordando un episodio insólito en su vida.



Ella recordó cuando no permitió el ingreso de la estrella de Hollywood Adam Sandler al restaurante de ‘pancakes’ IHOP.



El clip ha despertado diversas reacciones entre la gente y se ha vuelto viral.

Rodas comentó que, sin darse cuenta de que era el actor (tal vez porque llevaba puesto el tapabocas), le dijo que tenía que esperar media hora para ingresar al lugar.



Sandler se retiró junto con su hija porque no iba a “esperar 30 minutos para IHOP”, según puntualizó la protagonista del video.



Su relato lo acompañó con una grabación de las cámaras de seguridad del lugar. En este metraje se ve la salida del desconcertado actor.



“Por favor regresa”, escribió Rodas en la publicación, la cual, hasta el momento, cuenta con más de dos millones de ‘likes’ en la plataforma y casi 18 mil comentarios.

Muchos usuarios se preguntaron cómo no lo reconoció en el momento, pues afirmaron que usaba “el mismo vestuario de las películas” y, además, su voz es muy característica.



Rodas, frente a esto, dijo en otro video que “el tapabocas no ayudó”.



Otras personas, por el contrario, destacaron el comportamiento de la joven, ya que Sandler, a pesar de ser un artista, “es una persona como cualquier otra” y debe esperar su turno de ser necesario.



Sandler es reconocido por protagonizar películas de comedia como ‘Son como niños’, ‘Una esposa de mentira’, ‘Click: Perdiendo el control’ y ‘Luna de miel en familia’.



El actor tiene una gran cantidad de premios, entre los cuales aparecen cuatro ‘Kids' Choice Awards’, en los que este año también estuvo nominado por su película ‘El Halloween de Hubie’, la cual protagonizó y produjo.

El halloween de Hubie. Foto: Netflix

