Una mesera de un bar de los Estados Unidos reveló la infidelidad de uno de sus clientes mientras él compartía con su esposa. La anécdota fue contada mediante una serie de videos publicados en TikTok y la historia ya es viral en redes.

Caley decidió contarle a sus seguidores lo que le sucedió con uno de los comensales del bar en el que trabaja. Según ella, el sujeto asistía cada miércoles en compañía de una mujer rubia.



La pareja siempre pedía la misma orden y “se trataban como marido y mujer”, explicó Caley en TikTok. De hecho, ambos tenían un anillo de compromiso, pero “eran evidentes mostrando su engaño e infidelidad”.



“Se hizo muy obvio para mí que estas personas estaban teniendo una aventura”, comentó la camarera.



Sin embargo, de un momento a otro, el hombre dejó de asistir al bar, así que Caley tuvo la oportunidad de conversar con la amante, quien le dijo que se estaba divorciando de su esposo para estar con el sujeto que la acompañaba cada miércoles.



Momento en que infidelidad queda al descubierto



Luego de varias semanas sin asistir al bar, el sujeto regresó, pero no con su amante sino con su esposa.



En esos días, Caley aseguró que había tenido problemas con sus lentes de contacto y tuvo que acudir a usar sus anteojos: “No me gusta usar gafas. Tengo dolores de cabeza por la tensión, así que decidí quitármelas y ponerlas en mi delantal”.

La camarera se percató de que el hombre que nunca faltaba un miércoles estaba ubicado en una de las mesas. Al atenderlo, vio que estaba con una mujer que tenía las mismas características de la rubia, por lo que pensó que se trataba de la misma persona.



Inocentemente, Caley los saludó y les dijo que había dejado de verlos por un buen tiempo, así que les preguntó: “Hey, es muy bueno verlos, chicos. No los he visto por un tiempo. ¿Lo mismo de siempre?”.



Al instante, la esposa del hombre se mostró sorprendida y se dio cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel y llevaba a su amante a dicho lugar, por lo que se desató una discusión.

La camarera no se había dado cuenta de la imprudencia que había cometido hasta que uno de sus colegas le comentó lo que había causado: "Sabes que esa no es la mujer con la que usualmente viene, ¿no?”.



Caley quedó avergonzada después de darse cuenta de que, probablemente, había acabado con un matrimonio por accidente.

