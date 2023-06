Una mujer identificada con el nombre de Aaliyah Cortéz, se hizo viral en TikTok luego de publicar que obtuvo un pago de 9,20 dólares por haber trabajado 70 horas.



En la historia que montó en red social, superó las 965 mil reproducciones pues su caso generó polémica, ya que se entiende que en Estados Unidos el salario mínimo federal es de 7.25 dólares por hora, es decir cerca de 30 mil pesos colombianos, por lo que tenía que recibir más de 500 dólares por su trabajo.



Sin embargo, la misma Cortéz explicó todo lo que había sucedido y la razón por la que había recibido tan poco dinero.

“Debido a que tengo que deducir el seguro social, Medicare, y el impuesto sobre la renta, me pagaron 9,28 dólares por 70 horas de trabajo”, aseguró de manera indignada la mesera.



A pesar de afirmar que recibíó propinas durante estas 70 horas de trabajo, dijo que no compensaba la dura labor que tuvo que hacer.



“Por supuesto, recibí propinas, pero esto es lo que realmente obtuve cada hora de trabajo. Es por eso que dan propina” argumentó Cortéz.



Frente a lo ocurrido, los internautas comentaron sobre la situación laboral de la mujer. “Tu bar/restaurante está recibiendo mano de obra gratis y eso no está bien”, “esta es la razón por la que EE. UU. debería ser como todas las demás naciones desarrolladas y no tener una cultura de propinas. Las empresas deben pagar sus salarios”, se lee entre cientos de comentarios destacando la irregularidad del caso

500 dólares equivalen a un poco más de dos millones de pesos colombianos, una cifra que supera el salario mínimo en el país, pero que en Estados Unidos no necesariamente representa un ingreso alto.



Esta es una de las razones por la que muchos colombianos emigran a otros países en especial a Estados Unidos, ya que este es el destino preferido por los colombianos, seguido por Canadá y España, según Migración Colombia.

2,8 millones de migrantes expulsados de EE. UU.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

READCCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

