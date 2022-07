Un video de siete segundos ha llegado a más de 6 millones de personas. En él, una mujer joven llora mientras recoge elementos de una mesa. Sobre la imagen, aparece la leyenda de su historia.

Cuenta que un grupo de once personas llegó a comer al restaurante a la extraña hora de las 4 de la mañana. "Dijeron que estaba bien cuando les expliqué que sólo éramos yo y el cocinero de turno, esperaron unos 30 minutos o más por la comida y disfrutaron cada bocado. Ellos me dejaron $ 3 (dólares), en total. No propina, el total, de una cuenta de 220"

Según agregó, la mesera Vera J. Kent, identificada en Tik Tok como @Viseuez, y residente en Minnesota (Estados Unidos) estas personas desaparecieron del lugar cuando ella fue a traerles la cuenta.



En el texto que acompaña su video, Kent escribió: "Espero que necesiten el dinero más que yo, que hayan llegado a su casa a salvo y se sientan culpables".

REDACCIÓN EL TIEMPO

@EL TIEMPO