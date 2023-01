Ser mesero es uno de los trabajos más “difíciles”, pues constantemente deben lidiar con comensales difíciles y caprichosos. El servicio al cliente no es una tarea fácil, pero por lo general estas personas suelen dar lo mejor de sí mismas para ganarse la propina. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con dejar ese dinero extra.

Por esta razón, en Colombia es normal escuchar a los meseros decirles a sus clientes que si desean incluir el servicio, pues este representa un ingreso más para ellos. Sin embargo, no todas las personas están dispuestas a dejar este dinero y se limitan a pagar solamente su comida.



Al parecer, la usuaria de Twitter @violetaisdead se molestó porque unos comensales no le dejaron propina y utilizó la red social para desahogarse, sin embargo, su comentario causó un debate pues hay personas que están de acuerdo con ella y otras que no.



“Atendí una mesa de 10 adultos consumieron 50.000 pesos argentinos (1,226,945 de pesos colombianos) en comida y dejaron 0 pesos de propina ¿Tan difícil es salir a comer afuera y no ser una rata con el mozo?”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter.



atendí una mesa de 10 adultos

consumieron 50 mil pesos en comida y dejaron 0 pesos de propina. tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo? — viole🦋 (@violetaisdead) January 26, 2023

El comentario de la joven se ha vuelto viral en la red social y hasta el momento dos millones de personas lo han leído. Además, ha acumulado cientos de comentarios de los internautas, y algunos de ellos afirman que el servicio debería ser obligatorio de pagar cuando uno va un restaurante.



“Yo siendo moza siempre recomiendo que a las mesas que superen los $15.000 se les ponga en el prepago o se les diga que el servicio no está incluido”, “En USA se cobra un porcentaje del 15% en cada ticket. Para asegurar que pagan por el servicio ¡Debería ser así en todos lados!”, “Por eso hay que implementar por ley el 10% de propina puesto en la cuenta como en otros lugares del mundo, por ejemplo Brasil”, se lee en los comentarios.



Por otro lado, hay personas que aseguran que no es una obligación dejar propina y que si la joven quiere un dinero extra que hable con su jefe.



“Dejar propina no es obligatorio, el cliente no tiene por qué hacerlo. Incluso en algunos lugares dejar propina está mal visto. Algunos quieren dejar, otros no y de las dos formas está perfecto”, “La ‘propina’ te la tendría que pagar el propio restaurante en el que trabajas. En casi ningún otro trabajo existe esa idea de ‘dar propina’, ¿por qué con los mozos tendría que ser diferente? ¿O es que uno le paga propina a cualquiera por cualquier cosa que haga?”, escribieron los internautas.

