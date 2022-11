En Estados Unidos es normal que cuando las personas asisten a un restaurante deben de dejar propina a los meseros que los atendieron. Sin embargo, esta dinámica es desconocida por algunos extranjeros y en ocasiones causa vergonzosos momentos. En la red social de TikTok una mesera se hizo viral al realizar un video en el que expresaba su frustración ya que unos comensales solo le dieron una propina de poco más de 2 dólares.

Se trata de Grace Mastronardi, identificada en TikTok con el usuario @vibewithgracierose, quien inició contando que quedó sorprendida al ver el dinero que le había dejado un grupo de alemanes. Rápidamente, se acercó a ellos y les preguntó si algo había estado mal con el servició, a lo que ellos contestaron que “todo estaba bien”, pero a pesar de eso solo recibió 2 dólares.



Este hecho, le causó gran frustración a la mesera quien decidió hablarle a la administradora esperando que ella pudiera ayudarla. Sin embargo, le comentó que era mejor que ella hablará con ellos y les explicara como es la dinámica de las propinas.



La joven se acercó nuevamente a los clientes y les explicó que en Estados Unidos, se suele dejar propina entre 15 y 20 por ciento del consumo. Según la joven, en ese momento los extranjeros empezaron hablar alemán entre ellos y finalmente le dijeron “en nuestro país no se deja propina, así que no te la daremos”.

Grace confesó que en ese momento sintió ganas de llorar, pero no lo hizo y prefirió no hablar más del tema. Al final de su video bromeó y comentó “por favor no vengan más a mi restaurante, y si lo hacen, yo no los atenderé”.



El video actualmente tiene más de seis millones de reproducciones y ha generado un debate en los comentarios. Una parte de los internautas argumentó que los extranjeros deberían adaptarse a la cultura del país y dejar buenas propinas.



Pero otros usuarios de la red social comentaron que el problema no eran los clientes, sino de la industria en sí.



“Dejar propinas en los EE. UU. es una locura. Simplemente pague a todos un salario decente”, “la cultura de las propinas se ha salido de control en los Estados Unidos”, “el hecho de que te hayan engañado para que pienses que es el trabajo de los clientes pagar tu salario es una locura”, son algunos de los mensajes más destacados.

