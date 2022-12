'Merlina' se ha consolidado como una de las series más vistas del planeta al término del final de año de 2022, incluso, ha logrado superar a la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ en número de televidentes con 345 millones de visualizaciones desde su estreno el pasado 23 de noviembre en Netflix.



(Siga leyendo: Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, confesó que sufre de alopecia).

En el universo de ‘Los locos Addams’ constantemente se han visto algunas referencias sobre el origen latino de los integrantes de la familia, en especial de los padres: ‘Homero’ y ‘Morticia’, quienes son protagonizados por Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones.



‘Wednesday’, cómo se le dice en España a la producción de Tim Burton, se ha dejado ver con este tipo de apuntes, no solo con los nombres de los personajes, sino también con algunas palabras pronunciadas en español a lo largo de los capítulos. Es más, celebran tradiciones como el ‘Día de los Muertos’, que es un festejo netamente mexicano.



(También: El ‘tortuoso’ intercambio en Australia que marcó a Matthew McConaughey).

La Familia Addams vuelve con "Merlina", serie por Tim Burton La Familia Addams vuelve con "Merlina", serie por Tim Burton Los Locos Addmas Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, el guiño al público lationampericano no se ha dado únicamente en la reciente serie de Netflix, también se ha podido ver en la película de la década de los noventa, ‘The Addams Family (1991), en la que participan Christina Ricci y Raúl Juliá



De hecho, desde los años 60, en la primera adaptación a la televisión de la historia, ya se veían rasgos latinos en los personajes.

Así nació la familia Addams

La historia de ‘Los locos Addams’ inicialmente fue una historieta creada por Charles Addams que era publicada en el periódico ‘The New Yorker’ en 1932. No obstante, para ese entonces eran dibujos aislados uno de los otros y no tenían orígenes latinos, pues fueron usados para retratar algunos temas de la vida diaria estadounidense en campos como la política, la sociedad y la economía, tan importantes en el marco de la Gran Depresión.

Facebook Twitter Linkedin

Familia Addmas 1964 Foto: Filmways Television

No fue hasta la década de los 60 que el prestigio de Addams explotó y logró llegar hasta la vista del productor televisivo David Levy, quien le propuso usar algunos de los dibujos para crear una serie de televisión.



Esos personajes tenebrosos, alegres y un tanto macabros habían aparecido en las páginas del ‘New Yorker’ con un estilo clásico del caricaturista de redacción: un solo cuadro, protagonistas plantados en una situación y debajo, al pie del dibujo, una línea de diálogo con el remate.



(Lea: Hijo de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz clasificó al mundial de Karts).



Entonces Levy le propuso organizar a los personajes y relacionarlos entre sí para poder crear una historia atrapante para las audiencias. Durante ese proceso creativo apareció el apellido Gómez, nombre original del padre de la familia y que al español fue traducido como Homero.



Desde entonces, quedó como el nombre oficial del personaje y una caracterización latina.

Más noticias