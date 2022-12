Desde que se anunció que se estaba rodando una serie sobre Wednesday (en español, Merlina), el tan famoso personaje de la familia Addams, y que además estaba a cargo del director Tim Burton, las expectativas del público fueron muy altas.



Para su fortuna, y de los realizadores, la producción ha sido un rotundo éxito y ya es la serie de Netflix más vista a nivel mundial, incluso superando a otras gigantes como ‘Stranger Things’ y ‘El juego del calamar’.

La repercusión de ‘Wednesday’

Tal ha sido el impacto que incluso quienes no la han visto están de alguna manera relacionados con la serie, pues se han creado varios trends en redes sociales como TikTok. El más popular es la imitación del baile de Wednesday, pero con ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga sonando de fondo.



El reto ha llegado a cantantes reconocidas como es el caso de Marina, quien no lo pensó dos veces y subió su video.

Curiosamente, la actriz Jenna Ortega reveló que cuando filmó esa escena tenía covid. No había recibido una prueba positiva, pero sí presentaba síntomas, por lo que “fue horrible filmarla”.



“Sentía que me había atropellado un coche y que un duendecito en la garganta me arañaba las paredes del esófago. Me dieron medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, comentó a ‘New Musical Express’ o simplemente ‘NME’, como es conocido el medio.

Fiesta inspirada en Merlina

Pero en las últimas horas fue una adolescente del común quien se viralizó tras hacerse público que había pedido su fiesta de cumpleaños con temática dark, imitando el ambiente de ‘Wednesday’.



La chica incluso se vistió como Merlina, pidió que el resto de los invitados asistieran de negro y puso una foto de Jenna Ortega personificando a la hija incomprendida de los Addams como parte de la decoración.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que se metió tanto en el personaje que ni siquiera cuando le cantaron el ‘cumpleaños feliz’ mostró un esbozo de una sonrisa.

De inmediato llovieron los comentarios de otros internautas asegurando que harían una fiesta similar.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS