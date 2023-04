La astrología se encarga de estudiar la posición de los astros y la influencia que pueden tener. Según esta ciencia, el movimiento de los planetas afecta el carácter de una persona de manera negativa o positiva.

Mercurio retrógrado es un evento que se vincula con la mala suerte, durante esta fase muchos aseguran sentirse mal y frustrados a nivel personal y profesional. También, está asociado con la comunicación y la mente, que puede provocar dificultades para expresarse y pensar con claridad.

En la actualidad, el fenómeno se encuentra en una de sus cuatro fases anuales, que inició desde el pasado 21 de abril y va hasta el 15 de mayo. En este se cree que las creencias astrológicas, las emociones y los sentimientos se ven afectados de manera negativa.

(A continuación: Mercurio: ¿por qué su temperatura es tan baja siendo el más cercano al Sol?).

¿Qué es Mercurio retrógrado?



Mercurio retrógrado es un evento que ocurre cuando el cuerpo celeste cambia su movimiento y va en dirección contraria. Sin embargo, este fenómeno es solamente una ilusión óptica, porque realmente el planeta no se está moviendo hacia atrás.

La astrofísica Becky Smethurst, de la Universidad de Oxford, explicó al medio ‘BBC’ que “es una definición científica real, que describe lo que ocurre cuando en apariencia ese planeta, y desde la perspectiva de la Tierra, se mueve hacia atrás”.

La realidad es que Mercurio nunca cambia su rotación, solamente es un efecto visual que se produce por la cercanía de ambos planetas. De hecho, este cuerpo celeste gira más despacio en esta época y no tiene nada que ver con su rotación, según lo explica la ciencia.

Facebook Twitter Linkedin

Mercurio es un planeta sólido y rocoso. Foto: iStock

(También: Mercurio: ¿por qué no tiene satélites como otros planetas?).

¿Qué debe evitar hacer durante este ciclo?

La astrología asegura que la energía de este ciclo es sumamente pesada y por eso se deben tener ciertas precauciones para no pasar un mal rato durante este periodo. Algunos de los efectos producidos es no pensar claramente, olvidar las cosas y tener que lidiar con malentendidos.

Siendo esto así, debe procurar evitar discusiones con los demás, no criticar o retomar antiguas relaciones amorosas, pensar en el ahora y no preocuparse por el futuro. Además, se aconseja tener mucho cuidado con nuevos proyectos porque durante Mercurio retrógrado los negocios no son una buena idea.

Al ser una fecha asociada con la comunicación, debe pensar detenidamente antes de hablar, revisar lo que lee y escribe, para tomarse las cosas con más calma y paciencia.

(Lea: Los misterios que espera descubrir una misión espacial en Mercurio).

Signos que Mercurio retrógrado afectará



Los cuatros signos más afectados del zodiaco serán Capricornio, Tauro, Virgo y Sagitario. De acuerdo con lo que dice el horóscopo y la astrología, deben evitar discusiones con la familia y los seres queridos. Es importante mantener la calma y no atacar a los demás por exponer sus ideas, esta época es de mucha compresión y de saber escuchar.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos signos zodiacales se verán más afectados que otros por Mercurio retrógrado. Foto: iStock

Más noticias en EL TIEMPO

Por qué algunos dicen que el 'Mercurio retrógrado' hizo que cayera Facebook

Así se ve de cerca Mercurio: nuevas imágenes de la misión BepiColombo

El Sistema Solar se habría formado en dos etapas

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO