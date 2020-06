Mercedes, la celadora que causa sensación en Twitter y TikTok

Mercedes Gutiérrez, una guarda de seguridad, de 48 años, se volvió tendencia por un video que subió en su cuenta de TikTok en el que aparece bailando una canción de merengue con su uniforme de trabajo.



Su primera publicación viral migró de TikTok a Twitter gracias a un internauta que la descargó y la compartió. En esta última red social la grabación ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, más de 28 mil ‘me gusta’ y más de 3.600 'retweets'.



Gracias señora que cuida, me acaba de hacer el día. pic.twitter.com/q1b0uHneuf — Bacteria🦠 (@Sopadelentejas_) June 4, 2020

A partir de ese momento, ‘Mechas’, como le llaman sus compañeros de trabajo, ha estado compartiendo en TikTok y en Twitter los videos que graba en su puesto, causando sensación entre los usuarios de estas redes sociales.



Durante la pandemia del nuevo coronavirus, TikTok ha ganado gran popularidad. La aplicación ha comenzado a ser usada por todo tipo de personas, quienes han mostrado su lado más divertido haciendo los ‘challenges’ de la red social.



Mercedes, madre de cuatro hijos y también abuela, habló con EL TIEMPO y contó que la idea de abrir una cuenta en TikTok comenzó por sus hijas, quienes usaban constantemente la aplicación.



“Mami, descárgala en tu celular y abres una cuenta”, le dijo una de ellas.



El primer video que grabó surgió gracias a la idea de uno de sus grupos de WhatsApp en el que hay otros guardas de seguridad y supervisores. “Una noche estando de turno hablamos por el grupo y nos retamos entre todos a hacer uno de los ‘challenges’ de TikTok”, contó Mercedes.



De ahí en adelante empezó a hacer más videos después de su hora de almuerzo o antes de devolverse para su casa, ubicada en la localidad de Bosa, en Bogotá. “A pesar de los años que tengo me considero muy juvenil. Me gusta toda esta cuestión y hago los videos de recocha y para divertirme”, dice Mercedes.



“Gracias, señora que cuida, me acaba de hacer el día”, “hay que gozarse la vida, porque es una sola y, como para variar, prestada”, “temo encontrármela en una fiesta, querer sacarla a bailar y no darle la talla”, “señora, tenemos que salir a bailar los temazos apenas se acabe la cuarentena, soy su fan”, son algunos de los comentarios de los internautas elogiando los videos de Mercedes.



Bueno calentando para después de cuarentena....💃.. pic.twitter.com/7Q0IAYeTKE — Mercedes (@Mechass_07) June 7, 2020

Las empresas de seguridad hacen parte de los sectores que nunca dejaron de trabajar durante la cuarentena nacional impuesta para controlar la pandemia del nuevo coronavirus en Colombia.



Aun así, ‘Mechas’ aseveró que el flujo de trabajo disminuyó: “Uno hace estas cosas para distraerse. Por ejemplo, en mi puesto la cuestión se ha vuelto muy quieta y apagada. Como todo el mundo está encerrado ya no hay el mismo movimiento”.

Desde hace más de 6 años Mercedes trabaja para la empresa de seguridad ‘Open Security’. La nueva ‘tiktoker’ manifestó que algunas de las criticas que ha recibido por grabar videos con su uniforme de seguridad apuntan a que la van a despedir de su trabajo.



Sin embargo, señaló que esto no va a pasar, ya que "soy muy responsable con mis labores y, además, mi jefe ya ha visto los videos".



“Algunos de los videos los subo a mi estado de WhatsApp y mi jefe de operación los ve y me molesta. Me dice: ‘¿qué hacemos con la chica TikTok?’”, afirmó Mercedes, quien ya cuenta con más de 4.400 seguidores en Twitter.



"Bueno, les quiero aclarar que los vídeos que he hecho en mi puesto de trabajo han sido en mi momento de descanso... para que no vayan a pensar que estoy descuidandolo", escribió en un 'tweet'.



Bueno les quiero aclarar que los vídeos que he hecho en mi puesto de trabajo han Sido en mi momento de descanso...para que no vallan a pensar que estoy descuidando mi puesto , por qué ante todo en la RESPONSABILIDAD ... — Mercedes (@Mechass_07) June 7, 2020

“Es bueno alegrar el día a la gente con mis videos”, expresó ‘Mechas’ tras volverse viral. “Jamás pensé que me fuera a pasar esto. Estoy aterrada porque hay gente que tiene más gracia que yo y no les ha sucedido algo así, ¿verdad?” añadió, al tiempo que dejó claro que le tomó por total volverse tan popular.



LAURA CAMILA VARGAS

@LauraLacavap

TENDENCIAS EL TIEMPO