Así lucen en la actualidad los integrantes más recordados de Menudo

La plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenó una serie basada en la historia real del origen de la legendaria ‘boy band’ Menudo, así como su gran influencia en la música latinoamericana y mundial.

La serie tiene por nombre ‘Súbete a mi moto’, basado en un gran éxito de la banda ue lleva el mismo nombre y que fue publicado en 1981. La producción cuenta con 15 episodios que narran los hechos que conllevaron a la desmedida popularidad de sus integrantes, pero también los escándalos detrás de su éxito.



Súbete a mi moto - Tráiler oficial | Amazon Prime Video Súbete a mi moto - Tráiler oficial | Amazon Prime Video LATAM La serie de Amazon Prime Video tendrá 15 episodios.

Por eso le mostramos cómo lucen actualmente sus protagonistas, los jóvenes que hicieron parte de la vida de muchas niñas y jóvenes de los años 80.

Fue la 'boy band' del momento y compitió con los Parchis. Foto: FILIBERTO PINZÓN / EL TIEMPO

Los integrantes originales

El grupo original se conformó en 1977 en Puerto Rico, bajo la producción de Edgardo Díaz e implementó la estrategia de cambiar a los jóvenes a medida que iban creciendo, es decir, solo hacían parte hasta los 16 años. Por esta razón fueron muchos los años de duración de Menudo y sus integrantes fueron más de 30.

Menudo - Porque te ame Videoclip Menudo - Porque te ame Videoclip 'Porque te amé' del álbum 'Fantasmas' de Menudo.

Ricky, Carlos y Óscar Meléndez

Los primeros tres integrantes de la banda son los hermanos Meléndez, Fernando y Nefty, que debutaron con el álbum ‘Fantasmas’, del que se destacaron canciones como ‘Porque te amé’, ‘Madre’ y ‘Quiero verte feliz’.Ricky, que es muy recordado por su interpretación de la canción de 1982 ‘Y yo no bailo’, fue sustituido por su tocayo Ricky Martin en 1984 y actualmente es abogado de profesión.

MENUDO Y YO NO BAILO MENUDO Y YO NO BAILO 'Y yo no bailo' de Menudo.

Su despedida fue una de las más emotivas, ya que fue uno de los originales que más tiempo duró con el grupo musical.

Menudo - Despedida de Ricky Melendez 1984 Menudo - Despedida de Ricky Melendez 1984 La despedida de Ricky Meléndez en 1984.

Óscar Meléndez salió del grupo en 1981, al iniciar la etapa de popularidad más fuerte de la banda al ser remplazado por Miguel Cancel. Actualmente, también es abogado. Su hermano Carlos fue sustituido por Johnny en 1980 y actualmente está retirado de la música.

Fernando Sallaberry

Reemplazado por Xavier Serbia en 1980, al salir de Menudo se lanzó como solista y fue tan exitoso que presentó el programa ‘Adelante Juventud’ en Puerto Rico. Actualmente, padece esclerosis múltiple (interrupción de la comunicación entre los nervios y el cerebro).

Óscar Neftalí

También conocido como Nefty, fue el primer miembro del grupo en ser reemplazado (en 1979) al ser sustituido por René Farrait. Al finalizar su carrera musical en la agrupación Menudo estudió computación, carrera que ejerce en una empresa puertorriqueña.



Generaciones de los años 80

Menudo en la década de los años 80, con integrantes como Xavier y Miguel. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

En 1981 inició el auge de Menudo con el álbum ‘Quiero ser’, que contó con grandes éxitos como ‘Mi banda toca rock’, ‘Claridad’ y ‘Súbete a mi moto’.

René Farrait

El ex miembro, que se unió en 1979 y salió en 1982, recientemente arremetió contra ‘Subete a mi moto’, la nueva serie de Prime Video.



​En su cuenta de Instagram publicó una imagen de la producción, acompañada del siguiente mensaje: “Realmente me dan ganas de vomitar…Muy pronto se sabrá la verdadera historia. Esto que acaba de salir ayer en Amazon Prime Video es una comedia muy lejos de la realidad (...) Súbete a mi moto. Ya viene la verdadera historia. Y no justamente es más lo bueno que lo malo. Cínico, enfermo, abusador, hijo de...".

Actualmente, reside en Miami y es entrenador personal.

Johnny Lozada

(Si nos visita desde la app puede ver la imagen aquí).

Su carrera en el grupo musical inició en 1980 y finalizó en 1984. Al salir formó parte de Proyecto M (grupo musical de exintegrantes de Menudo) y de el Reencuentro (grupo de 1998 hasta 2015 de exintegrantes de la banda adultos). Actualmente, es presentador en el programa de Univisión ‘Despierta América’.



Miguel Cancel

Cantó en el grupo durante tres años (de 1980 a 1983) y es la voz del éxito ‘Cuándo pasará’.

Menudo Cuando Pasara (sonido digital) Menudo Cuando Pasara (sonido digital) Miguel Cancel en 'Cuándo pasará'.

El 1998 también hizo parte de el Reencuentro y se volvió agente de policía en la ciudad de Miami, donde sufrió un accidente de tránsito en el que perdió dos dedos de su mano izquierda.

Xavier Serbia

Xavier Serbia, economista experto de 'CNN' en español. Foto: EFE

El ex Menudo entró al grupo entre 1980 y 1983 y su cabello rubio largo lo caracterizó como uno de los integrantes que más fans recogía alrededor de Latinoamérica. El hombre estudió economía en Costa Rica y actualmente es analista financiaron de ‘CNN’ en español, además de dictar clases magistrales sobre el tema en internet.

Charlie Masso

Fue de los últimos integrantes que vivieron el éxito de la banda (de 1982 a 1987) y aún canta con sus compañeros en el Reencuentro.

Robby Rosa

Su etapa fue de 1984 a 1987, también vio apagarse la luz de fama y popularidad de la banda. Fue reemplazado por Rubén Gómez y al salir continuó por el rumbo de la música. Es reconocido por componer grandes éxitos de Ricki Martin (también exintegrante) como ‘María’, ‘Livin la vida loca’ y ‘La copa de la vida’.

Draco Rosa - Más Y Más (Versión Oculta) Draco Rosa - Más Y Más (Versión Oculta) Robi Draco Rosa con su versión de 'Más y más'

De acuerdo con la agencia ‘EFE’, el artista luchó desde 2011 hasta 2018 contra el cáncer de hígado.



"Hey estoy acá. Llegué hoy a visitar los doctores y estoy 'clear' (limpio). ¡Qué estrés! (...) 'cancer free' (curado de cáncer)", dijo en un vídeo que adjuntó en su cuenta de Instagram el artista puertorriqueño en el que mezcló el español y el inglés para dar a conocer la buena noticia.



Ricky Martin

El ex participante de Menudo que dio un salto a la fama y nunca la abandonó inició su etapa en 1984 y la finalizó en 1989, siguiendo con el gran éxito musical con su primer álbum como solista, que lleva su mismo nombre, de 1991.El álbum arrasó en el pop en español con canciones como ‘Fuego contra fuego’, ‘Te voy a conquistar’ y ‘Vuelo’.

Su carrera continúo hasta llegar a colaborar con artistas de la talla de Cristina Aguilera y se consagró como uno de los artistas de música latina más importantes de la época.

Ricky Martin estará hoy en el Metro Concierto, con Carlos Vives y el grupo UB40, entre otros. AFP Foto: Efe

Recientemente sacó ‘Pausa’, un álbum en el que colabora con Pedro Capó y Sting.

Ricky Martin - Vente Pa' Ca (Official Video) ft. Maluma Ricky Martin feat. Maluma - "Vente Pa' Ca" (Official Music Video) 'Vente. pa' acá' de Ricky Martin

