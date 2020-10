Los aberrantes abusos que denunciaron exintegrantes de 'Menudo'

El grupo musical puertorriqueño 'Menudo' surgió en 1977 de la mano del productor Edgardo Díaz.



Fue una de las bandas juveniles más reconocidas de Latinoamérica y, aún hoy, es recordada por éxitos como ‘Claridad’, ‘Subete a mi moto’ y ‘Quiero ser’. Los miembros de la agrupación se convirtieron en íconos musicales y alcanzaron el éxito y el reconocimiento mundial cuando eran adolescentes.



Sin embargo, siendo adultos, varios de ellos denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual y explotación infantil durante su paso por la banda.



En 2014, Roy Roselló, quien hizo parte de 'Menudo' desde 1983 hasta 1986, aseguró en una entrevista para el programa brasileño ‘Domingo Show’ que Edgardo Díaz abusó sexualmente de él y de sus compañeros en repetidas ocasiones.



“Él abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. En una ocasión hubo una fiesta en una mansión de Puerto Rico, cuando ya estaba en la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza".



En su testimonio también relató que “en esa fiesta, cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin (quien hacía parte del grupo) vestido de mujer. Llamé a Robi (otro integrante), que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara".



Roy Roselló permaneció tres años en la banda. Foto: Archivo

Frente a las denuncias de Roselló, el productor Díaz dijo en un comunicado ese mismo año:



“Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz”.



En 2015, Angelo García, quien estuvo en la banda de 1988 a 1990, acusó al mencionado productor de explotación infantil en el programa ‘Suelta la sopa’. Asimismo, aseguró que esta fue una de las razones por las cuales su madre decidió sacarlo del grupo.



“Las jornadas laborales no eran saludables para un niño. Me la pasaba siempre enfermo, con asma y la voz ronca, porque no dormíamos lo suficiente”. García también añadió que “la dieta no era la mejor y eso era porque no teníamos tiempo para comer”



En su denuncia recordó que, en una ocasión, discutió con Edgardo porque tenía un dolor muy fuerte en el abdomen y el productor se lo atribuyó a un capricho del joven.



“Me dijo: ‘lo que pasa es que tú no quieres trabajar’. Luego, empecé a vomitar sangre, me llevaron inconsciente al hospital y me diagnosticaron peritonitis”.

Jonathan Montenegro Entrevista a Jonathan Montenegro en el programa 'Ventaneando'.

A las acusaciones de maltrato se sumó Jonathan Montenegro, quien dijo al programa ‘Ventaneando' que presenció conductas violentas hacia sus compañeros cuando apenas era un niño.



“Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería. Ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”.



También, dijo en la entrevista, tuvo que trabajar cuando tenía hepatitis debido a que las agendas eran muy apretadas. “Había como un conflicto entre la salud y la responsabilidad profesional, teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”.



Con el lanzamiento de la serie ‘Súbete a mi moto’ (Amazon Prime), basada en el recorrido musical de 'Menudo', algunos integrantes expresaron en las redes sociales su descontento con la versión de la historia.

En su cuenta de Instagram, René Farrait (integrante desde 1979 hasta 1982 ) escribió: “Realmente me dan ganas de vomitar, muy pronto se sabrá la verdadera historia. Esto que acaba de salir en Amazon es una comedia. Muy lejos de la realidad, cínico enfermo abusador”.



Rey Reyes (integrante desde 1983 hasta 1985) también desaprobó la producción en una entrevista con ‘La Opinión’. Sostuvo que “no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad”.



Cuando Edgardo Díaz creó la agrupación contrataba a cantantes de 12 años, a quienes reemplazaba cuando cumplían 16. Esta fórmula se mantuvo hasta la nueva generación de 'Menudo' (MDO), a finales de los 90, por lo que más de 30 jóvenes hicieron parte de la agrupación desde 1977 hasta la actualidad.

