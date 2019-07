Lorena Meritano celebra en redes buena noticia que le dio su oncólogo

La actriz y modelo Lorena Meritano celebró el jueves las buenas noticias que recibió por parte de su médico luego de haber sufrido un cáncer de seno que le diagnosticaron en abril de 2014.

La presentadora escribió en sus redes sociales: “Hoy tuve oncólogo, me recibió felicitándome, hoy 4 de julio cumplo 5 años de la primera cirugía. ¡5 años ya! Todo está perfecto y por primera vez me dio órdenes y turno para dentro de 1 año. Comienzo controles cada año. Me dijo: ¡Es para celebrar ! Estoy feliz. Gracias a Dios”.

Sus seguidores celebraron la noticia y le enviaron mensajes felicitándola por este logro que obtiene luego de haberse sometido a quimioterapias y varios procedimientos quirúrgicos.

Sos fuerte Lore ❤💪 sos un ejemplo de lucha y esperanza para las mujeres que están pasando por la situación que tu pásate. Sos admirable mujer. 👑💪❤ gracias por demotearnos a todas que nunca hay que bajar los brazos y nunca perder las esperanzas. — 🍔Rocio🍔 (@Rociochinita8) 4 de julio de 2019

Meritano también le agradeció a su familia, a sus amigos y a los médicos que estuvieron acompañándola en ese difícil proceso.



“Fueron cinco años que parecen 20. Gracias a Dios, a la fuerza que me dio mi familia abrazándome incondicionalmente, a mis amigos verdaderos, a personas que no conozco y rezaron por mí. A los médicos maravillosos que tenemos en Argentina. Sin falsa modestia a mi fortaleza. Voy por más vida”, escribió la colombo-argentina en su cuenta de Instagram.

Ante la publicación, que ya cuenta con más de 14.000 me gusta, los seguidores le escribieron palabras de solidaridad.



“Oh Dios es bueno, te leo y se me hace una nudo en la garganta, que saber que estas bien, te admiro mucho, eres muy valiente, varios de mis familiares pasan por ese proceso ahora incluyendo mi papá, esperando en Dios todo este bien”, fue uno de los comentarios.



Lorena Meritano se ha convertido en inspiración para muchas mujeres que han sufrido esta misma enfermedad.



