Llega el 14 de febrero y el amor inunda las calles. El día de San Valentín se llena de parejas que celebran lo mucho que se quieren, pero también hay otros muchos que celebran la amistad. Por eso hoy en Mag te damos unas frases bonitas, originales y divertidas para enviar a tus amigos.



Aunque San Valentín es el día de los Enamorados por excelencia, también es una fecha para celebrar la amistad y una muy buena ocasión para recordarla. Pero sabemos que no siempre es fácil encontrar la inspiración para mandarle a nuestras amistades ese mensaje original y diferente que le haga sonreír.

Si este año quieres salirte de lo típico, pero no sabes por dónde empezar, tranquilo, hemos hecho una selección de frases bonitas, originales y divertidas de San Valentín 2023 para enviar a tus amigos.

Frases de San Valentín para enviar a tus amigos



El día de San Valentín no es solo para las relaciones románticas o tu pareja. Recuérdales a tus amigos cuanto los quieres este 14 de febrero con estas frases. Solo tienes que copiar y pegar en WhatsApp.



- No necesito que sea San Valentín para saber cuánto te quiero: igual que ayer, porque más es imposible.

- Un amigo es un tesoro, así que escondámonos juntos.

- La amistad es el mejor bálsamo para las heridas.

- Un verdadero amigo es alguien que esta para ti cuando podría estar en cualquier lugar.

- Si fuera un gato, lo tengo claro, pasaría mis 7 vidas contigo… ¡Porque eres mi mejor amiga! ¡Feliz San Valentín!

- Si no existieras, yo te inventaría. ¡Feliz día de San Valentín!

- Si no te lo he dicho, por si me he olvidado, por si hace mucho que no lo escuchas, por si tienes dudas o solo porque sí, tienes que saber que te quiero amigo.



Frases para San Valentín de amistad



Las mejores frases que puedes enviar a tus amigos por San Valentín esta ocasión son aquellas que hablan desde la franqueza. Alguna de estas frases de amistad encajarán con lo que estabas buscando.



- No busques al amigo para matar las horas, sino horas para vivir con él. Feliz San Valentín, amigo.

- “El amor es temporal, pero la amistad es para siempre.” Kelly Wheeler

- El mejor ingrediente de la vida es una pizca de amistad.

- Eres es el que saca lo mejor de mí mismo, ¡Feliz San Valentín!

Frases de San Valentín graciosas para amigos



Si prefieres optar por darle un toque de humor a tu mensaje por el día de San Valentín, también te pueden servir estas ideas para enviar a tu mejor amigo o amiga:



- Te quiero como quieren los patos: Patodalavida.

- ¿Para qué enamorarte si puedes pedir una pizza? ¿La compartimos, amiga?

- Eres el limón que amarga mi vida. Pero sin ti, mi ron no tiene sabor.

- Tu regalo de San Valentín de este año no es el amor de tu vida. ¡Soy yo, la amiga de tu vida!

- Mi color favorito es VERTE.

- Alguien tan loco como yo, necesita un tornillo como tú.

Frases célebres de amistad para San Valentín



Hay muchas frases de amistad que, además de describir a la perfección lo que sentimos por nuestras amistades, son perfectas para enviar en San Valentín 2023. Aquí te dejamos una lista de ellas:



- “Los grandes amigos son difíciles de encontrar, difíciles de dejar e imposibles de olvidar.” G. Randolf

- “Mi mejor amigo es el que saca a relucir lo mejor de mí.” Henry Ford

- “La vida no es nada sin la amistad.” Marco Tulio Cicerón

- No hay nada en esta tierra más preciada que la verdadera amistad.

