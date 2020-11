Aparece curioso mensaje militar perdido por paloma hace 100 años

Perdido probablemente por una paloma mensajera en 1910, un mensaje militar alemán reapareció en 2020 en Alsacia, en el oriente de Francia. La misiva fue encontrada por casualidad, informó, el pasado domingo 8 de noviembre, el curador del museo al que ha sido confiado.

El mensaje estaba protegido en "una pequeña cápsula de aluminio" y fue hallado en septiembre por una pareja que paseaba en un campo de Ingersheim (comuna francesa).



(También le puede interesar: Pérez-Reverte continúa narrando la Guerra Civil Española).

"Cuando me llamaron del museo me dijeron: 'Un hallazgo así es muy raro'", declaró entusiasmado a la agencia ‘AFP’ Dominique Jardy, el curador del Museo Memorial de Linge d'Orbey, al tiempo que agregó que no había visto algo así en 40 años de trabajo.



(Puede leer: Hallan carta escrita por sobrevivientes de las dos guerras mundiales).



Este museo está dedicado a la batalla en la que se enfrentaron en 1915 franceses y alemanes, en la región de Alsacia del macizo de los Vosgos, durante la Primera Guerra Mundial.

Según el curador, el mensaje manuscrito, muy bien conservado, está redactado en alemán, en una "especie de papel de calco", y con una escritura cercana al gótico y difícil de entender.



Con ayuda de un amigo alemán, el curador pudo descifrar la información: fue enviado por un oficial de un regimiento de infantería prusiano, entonces estacionado al norte de Ingersheim, a un superior del mismo regimiento.



(Además: Así fue el impactante rodaje de '1917' contado por sus protagonistas).



El texto menciona maniobras alemanas entre las comunas francesas Bischwihr e Ingersheim, en una época en la que Alsacia era alemana.

Así estaba escrito el mensaje. Foto: AFP

Cuatro copias del mensaje debían enviarse a través de cuatro palomas, una de las cuales, aparentemente, perdió muy rápidamente la pequeña carta, estima el curador.



Con respecto a la fecha exacta hay dudas, ya que la última cifra es poco legible. El experto cree que es de 1910, aunque se harán verificaciones, pues no se descarta que haya sido escrita durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918).



(También puede leer: Roma: ‘Pan y circo’... y templos).



De acuerdo con 'La Vanguardia', de España, durante la Primera Guerra Mundial, 100.000 palomas mensajeras fueron utilizadas y, según una estimación, casi el 95% de los mensajes llegaban a su destino.

(Si nos visita desde la app puede ver la ubicación aquí).

(Le puede interesar también: Del carbón al ‘streaming’: el rastro histórico de la canasta familiar).



Inclusive, una paloma llamada Cher Ami (querido amigo, en francés) recibió una condecoración del ejército francés por transportar con éxito una misiva determinante para uno de los combates más largos y sangrientos de la también llamada Gran Guerra, la Batalla de Verdún (entre febrero y diciembre de 1916).



Tendencias EL TIEMPO - AFP