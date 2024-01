'Me enamoré de mi profesor y el romance casi acaba conmigo'

Este es #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma.



Por primera vez, luego de estar encerrada durante meses por la pandemia, pude salir a la calle de nuevo. Estaba a punto de comenzar el quinto semestre de mi carrera de danza después de que renovaran al cuerpo de profesores.



Allí conocí a Óscar, el nuevo maestro, quien me iba a dar tres clases ese semestre. Íbamos a compartir bastante tiempo y, desde el principio, me cayó bien. Se presentó en una videollamada con todas las alumnas y fue muy amable.



Después de una semana de esa presentación, nos vimos en persona. Escuchaba a mis compañeras haciendo chistes tontos sobre el maestro: "es muy lindo, pero bajito" "habla como un niño, pero baila bien". Yo no quería pensar demasiado en él, solo me decía "es mi maestro, es mi maestro".



Entonces, luego de algunos días, hicimos una clase en el Parque Nacional, ese día él me vio. Llegué tarde y corriendo para no atrasarme, con una chaqueta blanca que brillaba mucho, una cola alta, el cabello liso, jeans y tenis blancos.



Lo miré a los ojos y le dije: "Primero que todo, buenos días y disculpa por llegar tarde, ¿de qué hablan?". Él volteó a verme y sonrió.



Esa tarde almorzamos todos: mis compañeros, el profesor y yo. Hablamos de comida, de nuestros gustos y de Dios. Solo pensaba: "Sí, habla gracioso, pero tiene una sonrisa muy bonita".



Más tarde fuimos a tomar una cerveza y, aunque yo no soy particularmente fanática de esa bebida, él me preguntó si me gustaba un tipo en específico, que era de sus favoritas.



La probé y él tenía razón: me encantó. Nos paramos a bailar y en un momento lo vi, me acerqué a él, y disfrutamos bailando una canción de Karol G. En ese instante, dejé de verlo solo como mi profesor.



Las siguientes clases fueron extrañas. Me costaba concentrarme, me perdía en lo que decía; además de ser un buen bailarín, me gustaba mucho su forma de hablar. Eso me enamoró. Me perdía también en sus labios y en sus cejas, incluso en el piercing de su nariz. ¡Qué tonta!



Un día fui a bailar con mi hermana y sus amigos, y decidí invitarlo. Era la primera vez que salíamos, ¿qué podía salir mal?



Llegamos a la fiesta, bailamos juntos, nos besamos una y otra vez hasta que me dijo: "¿Sabes que esto debe quedar aquí, no? En la universidad, yo soy tu profe y tú mi alumna", y yo respondí: "Claro, claro que sí".



Una advertencia que era mejor no ignorar

Luego, empezamos a hablar más por WhatsApp y también en persona. Yo intentaba disimular lo que sentía, pero suelo expresar mucho con mis gestos y tal vez algunas personas lo notaron.



Nos fuimos acercando más y, como vivíamos cerca, él se ofrecía a acompañarme a casa. En uno de esos días, en los que hacía mucho frío, le pregunté a mis papás si podía invitarlo a un café, y me dijeron que sí. Lo traje a casa, comimos, hablamos, y así me fui encariñando de él.



A mis papás no les gustaba que viniera, pues decían que era mi maestro, y tenían toda la razón; debí escucharlos. Como éramos amigos, salimos más a fiestas. Tomábamos, bailábamos y, claro, llegamos al sexo. Ahí todo empezó a irse al carajo.



Para entender qué pasó, debemos hablar de mi mejor amiga, Valerie. Ella era la más grande del grupo, tenía 24 años y yo 19. Él tenía 30 y, claro, se llevaban muy bien.



Los invité un día a mi casa y sentí que algo pasaba, pero quise ignorarlo. Mi mamá me dijo que veía que entre ellos había algo, pero, ¿cómo?, si ella era mi mejor amiga y no podía hacerme eso.



Con mucha ansiedad, decidí preguntarle a Óscar, necesitaba saber qué había entre ellos dos, y fue cuando me confirmó que sentía algo, pero "que no sabía qué era". Al escuchar eso, decidí alejarme unos días de los dos.



Cuando volví a hablar con él, me dijo que nos quería a las dos, pero que con ninguna iba a tener una relación. Sin embargo, esa tarde, entre charla y charla, yo le pregunté si alguna vez había besado a Valerie, y su respuesta fue lo que más temía: sí, sí se habían besado.



Sentí mi corazón romperse, me sentía traicionada, pero necesitaba que ella me lo confesara. Le pedí unos minutos a Valerie y le pregunté directamente:

¿Te has besado con Óscar? No. Claro que no, es el profesor. No puedo creer que me mientas en la cara, Óscar ya me lo contó'

No volvimos a hablar, sino hasta tres meses después; el ambiente era terrible y las cosas jamás fueron como antes.



Con Óscar seguimos chateando; yo seguía detrás de él como una ilusa y con la esperanza de que un día pudiéramos ser más que amigos, o más que alumna y profesor.



Llegaron las vacaciones y lo invité a un paseo de tres días con mi familia, 'como amigos', pero dormimos juntos, almorzamos juntos, todo juntos, y hasta mi familia pensó que de verdad éramos novios.



Volvimos a Bogotá y en las siguientes dos semanas salimos a comer, al cine, hasta vimos una serie juntos. En una de las últimas citas le pregunté: "¿Nosotros qué somos?", esperando que me dijera, más que amigos o novios, pero su respuesta fue: "Luego hablamos de eso".



Los siguientes días charlamos menos, empezó a alejarse y yo ya sabía lo que venía. Un día me invitó a su apartamento y me dijo que necesitaba estar solo y no quería comprometerse conmigo.



En definitiva, ahí debió acabar todo, pero cuando volvimos a la universidad ya no me dictaba clases, y yo lo busqué de nuevo. En agosto de 2021, nos vimos en su casa y tuve el mejor sexo de mi vida.



La verdad siempre sale a la luz

Un día fuimos a bailar con un grupo de compañeras que conocí en un evento y él estaba ahí. Recuerdo como una de ellas festejaba que su amiga por fin estaba con el "man que le echaba los perros"y que de verdad lo quería.



Así que, como ha de esperarse, era él, el profe lo había hecho de nuevo. Estaba ‘perreando’ y besando a esa chica cómo me besaba a mí, ese día mi corazón acabó de romperse.



Resultó que no solo se había metido conmigo, sino con varias alumnas de la universidad y cada una de distinto semestre, y yo solo había sido una de tantas que cayeron en su juego.



Luego de lo sucedido y una ruptura de un amor que te quiebra el alma, desarrollé ansiedad social y me daba pena hablar. Tenía pequeñas crisis, solo quería gritar y pensaba: "Respira, cuenta del 1 al 10", supe que necesitaba ayuda y acudí a la psicóloga de la universidad.



Todo iba bien en ese proceso hasta que mencioné su nombre. De inmediato la psicóloga supo de quién estábamos hablando.



Óscar me llamó y me pidió disculpas por el daño. Fue por teléfono, era un cobarde. Aunque me pareció rara esa llamada, le dije que no había nada que perdonar, todo eran aprendizajes.



Cuando volví a tener la cita con la psicóloga ella me pidió disculpas y me confesó que pidió ayuda al consejo de la Universidad para evitar que él les hiciera daño a otras personas. Lo acabaron despidiendo.



Hasta el día de hoy él no sabe que yo hablé con la psicóloga y espero nunca lo sepa. Fue un accidente.



No me siento culpable, pues en los chismes de pasillo todos hablan de Óscar y las chicas de otros semestres con las que él salió. Estoy en el proceso de olvidarlo, pero es una lucha constante.



Ahora sé que merezco algo mejor, alguien que me quiera con mi pasado, mi presente y la mujer que seré.

