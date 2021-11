'Me enamoré de mi practicante; hoy seguimos juntos a escondidas'

Con esta historia de Gustavo y Camila regresa #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar sus historias de amor o sus vivencias más personales o poco comunes. De seguro, además de permitir que usted se desahogue, una que otra persona podrá aprender o divertiste con su historia.

‘Ella será mi esposa’

Esta historia comienza en diciembre de 2014, justo cuando un concejal de un municipio de Colombia me recomendó a una practicante de contaduría pública para que le ayudara dejándola trabajar en mi oficina. Le dije que sí, que al otro día la esperaba para arrancar.

Recuerdo que ese día tenía que llevar a mi mamá a una reunión en una escuela del campo, por lo que le dejé a la practicante las llaves de mi oficina con un amigo de la Alcaldía para que abriera y me esperara.



Llegué a las 8:15 a. m., lo recuerdo muy bien. Ella estaba sentada en el sofá, la vi de lado y la saludé. En ese momento, esta mujer se puso de pie: una mona espectacular, de ojos verdes divinos, piel suave, labios rojos, cuerpo escultural, de 20 años de edad. Para ese entonces yo tenía 29.



Me presenté, le dije: “mucho gusto, soy Gustavo*”. Ella respondió: “mucho gusto, soy Camila”.



(Más en #MensajeDirecto: 'Dos novios me dejaron para casarse con otras mujeres').



En un breve lapso de diez segundos me quedé mirándola fijamente a los ojos. Estábamos a escasos treinta centímetros de distancia. Al verla se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero en ese mismo instante pensé: “ella será mi esposa”.



Después de ese lapsus mental en el que supe que Camila estaría siempre en mi vida, la guié en la oficina. Le dije cuál era su escritorio y le expliqué lo que tenía que hacer. Mi oficina era una oficina jurídica, y como ella era estudiante de contaduría pública tuve que enseñarle a hacer tutelas y derechos de petición. Pero no me importaba, eso nos garantizaba más tiempo juntos.

Facebook Twitter Linkedin

Camila y yo iniciamos una bonita e intensa relación, aunque no éramos novios oficiales. Foto: Istock

Ese diciembre no falté un solo momento a la oficina. Era solo por estar cerca de ella. Empecé a ejercitarme y a arreglarme mucho mejor. Camila ingresó a hacer las prácticas con dos amigos estudiantes de derecho y como era plena temporada de navidad y fiestas, el ambiente en la oficina era muy chévere. Era solo risas y diversión.



Camila me gustó desde el primer momento en que la vi. Ella acababa de terminar con el novio y yo acababa de salir de una relación tormentosa de tres años, pero parece que nunca importó. En su primer día, Camila me preguntó si tenía novia, le dije que no y aproveché para preguntarle si ella tenía novio. Me dijo que no. Era el destino.



(En otras historias: Destruí mi matrimonio por una amante en el trabajo).



Empecé a tratar a esa mujer como una reina: chocolates, flores, peluches, ensaladas de frutas. No le dije que me gustaba, pero sí se lo demostraba. La verdad es que me daba pena decirlo porque yo era su jefe y si lo hacía, Camila pensaría que yo así era con todas.



Pasó diciembre y en enero de 2015, el 8 de enero para ser exactos, el papá de Camila me invitó a un paseo familiar al río. Hacia las siete de la noche empezaron a recoger todo porque era hora de irnos. Le dije a Camila que esperara, que en un momento alcanzaríamos a los demás.



Y llegó el momento: quedamos solos, con la fogata encendida y la luz de la luna. Entonces fue cuando le pedí que me regalara un beso. Pero más me demoré en decírselo que ella en besarme.



Iniciamos una bonita e intensa relación. No éramos novios oficiales, porque acabábamos de terminar nuestras respectivas relaciones, pero todo el pueblo sabía que estábamos juntos.



(Lea también: Le escribo al amor correspondido que no pudo ser).

‘Ahí se quedaría todo’

A finales de enero de ese año, Camila tenía que irse a estudiar. Entraba a séptimo semestre de su carrera, por lo que quedamos en vernos cuando pudiéramos. Nos separaba una distancia de dos horas.



En febrero, Camila me llamó para contarme que había vuelto con su novio con el que llevaban cuatro años. Me contó que era él quien la había buscado y me dijo que iban a intentarlo nuevamente. Le dije que respetaba su decisión. Y aunque pensé que ahí se quedaría todo, Camila me pidió que nos viéramos para tomarnos un café.



(Más en #MensajeDirecto: Me ilusioné con un hombre que parece salido de una novela erótica).



Fui a verla, y el café se convirtió en una cerveza y la cerveza terminó en vodka. Solo pasó. Acabamos durmiendo juntos en su casa. Camila vivía sola, pues sus papás vivían en el pueblo donde nos conocimos. Hicimos el amor como nunca, una y otra vez, durante toda la noche.



Así seguimos varios meses, hasta que me di cuenta que realmente estaba enamorado de ella. Al principio pensé: “bueno, voy a ser el amante. Rico, nunca he sido amante de nadie”. Pero el problema fue que en verdad me enamoré.



Camila tampoco ayudaba mucho para poder dejarla. Me trataba muy bien, como si realmente fuera su novio. Además, su familia me adoraba. Su mamá sabía que nos veíamos. Obviamente no sabía todo lo que hacíamos, pero sí sabía que compartíamos.



(Otra historia para leer: Tuve un amor prohibido, creí en sus promesas y me destruyó).

Facebook Twitter Linkedin

Cuando pensé que ahí se quedaría todo, Camila me pidió que nos viéramos para tomarnos un café. Foto: Istock

En septiembre de 2015, Camila quedó embarazada. Ella tenía dudas de quién era el padre del bebé, pero luego me dijo que era de su novio —yo seguía siendo el amante—. Eso fue devastador para mí; tomé y lloré mucho.



Luego de la noticia, gané un concurso laboral y escogí un departamento de la Orinoquia, al sur de Colombia. Tenía que estar lo más lejos posible, tenía que estar lejos de ella. Me fui en noviembre de 2016 cuando ya había nacido su hija. Durante su embarazo nos vimos un par de veces para tomar café.



Estábamos a 536 kilómetros de distancia. Yo viajaba una vez al mes a visitar a mi mamá. Pero nunca perdimos contacto, ni siquiera cuando estaba en embarazo. Nos escribíamos todos los días. Cuando podía me llamaba. Es más, nunca dejó de llamarme por más de tres días.



(También le puede interesar: La pareja que lleva 15 años junta pese a estar casados con otros).



La verdad es que los viajes eran más que todo por visitarla a ella, a mi adorada mona. Y aunque muchos pensarían que la historia iba a terminar allí, no fue así. Siempre nos veíamos en un hotel. Hacíamos el amor unas tres veces y me devolvía nuevamente a trabajar a más de 500 kilómetros de distancia.



En marzo de 2020, y a raíz de la pandemia, me devolví a vivir al pueblo. Camila también lo hizo, pero me dijo que acá no nos podíamos ver. Era un no rotundo, pues estaba con el papá de su hija.



Sin embargo, al volver me di cuenta que el papá de la niña no era lo que yo pensaba. El hombre se retiró de la universidad, le gusta el trago, no trabaja. Empezó a tomar todos los fines de semana y descuidó a Camila, como siempre. Tal vez por eso está conmigo…



(Siga leyendo: Un conductor borracho me arrebató al amor de mi vida).

Tiene pareja, pero me ama

En marzo de 2020 me dijo que no podíamos vernos, pero en abril ya estábamos haciendo el amor de nuevo. Yo sigo soltero, no tengo novia y no tengo hijos.



En cuanto a su hija, la niña ya tiene cuatro años. Hace un año hicimos una prueba de ADN. Camila no quería esa prueba. Y aunque salió negativa, algunas personas allegadas me dicen que la niña es hija mía porque somos muy parecidos.



Tampoco sé qué pensar en cuanto a eso. La prueba de ADN no se hizo directamente en el laboratorio, solo se llevaron muestras de saliva. No sé si Camila me miente en ese aspecto, solo sé que la verdad siempre sale a la luz.



(Más en #MensajeDirecto: 'He estado por 20 años en la ‘friendzone’').



En cuanto a su novio… Bueno, él sabe todo lo nuestro. En 2015, mi hermana consiguió su teléfono, lo llamó y le contó todo en una de esas ocasiones en que me vio sufrir por ella.



La verdad, en este momento no sé si está enterado. Sé que no está bien lo que estamos haciendo, pero pienso que él lo supo desde el primer momento y, aun así, continuó con ella.



Actualmente seguimos juntos, es difícil dejar de hacerlo. Hemos recorrido todos los hoteles del municipio donde ella trabaja, hacemos el amor incansablemente. Nos vemos dos veces por semana.



(Lea también: Mi pareja tenía VIH, pero ese no era el verdadero problema).

Facebook Twitter Linkedin

Algunas personas allegadas me dicen que la niña de Camila es hija mía porque somos muy parecidos. Foto: Istock

Ya no me importa nada, solo me importa que ella esté feliz y poder besarla y amarla FACEBOOK

TWITTER

Ya no sé en dónde terminará todo. Ella aún sigue con su marido, aunque no es casada vive con él.



Ya no tengo palabras para explicar lo que pasa y lo que siento, solo estoy dejando que el tiempo corra. Ya no me importa el futuro, solo me importa el presente. Ella siempre me dice que me ama, yo también se lo digo.



(Siga leyendo: Me enamoré de un extranjero, pero resultó ser un loco que me engañó).



Todo el día estoy pendiente de ella: si ya comió, si tiene frío, si quiere onces, si quiere un detalle. Siempre que nos vemos le llevo chocolates, le envío flores al trabajo. Cada día intento enamorarla sin pensar en nada, solo en enamorarla.



En el fondo, sus padres saben lo que pasa, saben que no se ha casado por mí. Tenemos contacto permanente y se ven conmigo con cuidado, sin que el padre de la niña se entere.



No sé en qué termine esta historia. Por ahora solo sé que seguiremos viéndonos todas las semanas y hablando todos los días.



(Más historias: Una de mis estudiantes fue, es y será el amor de mi vida).



Ya no me importa nada, solo me importa que ella esté feliz y poder besarla y amarla.

*Nombres cambiados por petición expresa del autor.



*¿Tiene una historia de amor curiosa o poco común? Nos interesa conocerla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos ricrev@eltiempo.com, natrui@eltiempo.com, margue@eltiempo.com o lauleo@eltiempo.com.

Una vez nos envíe su historia lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS DIGITALES

EL TIEMPO

Más historias de #MensajeDirecto

Enamorarse de una monja y morir en el intento

Tuve un hijo con el hermano de un hombre casado al que quise

Sueño con una mujer a la que solo besé una vez

¡Sal de esa relación tóxica!: Carta a mi yo cuando tenía 18 años

Mi esposo no sabe que mi segundo hijo no es de él