Con la historia de Gustavo y Camila regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma.



Conozca esta nueva historia, la de Luis y Amelia, un amor 'empujado' por el destino...

Una historia salida de una canción

Las palabras de Juan Luis Guerra nunca tuvieron tanto sentido: “Yo era de un barrio pobre / Del centro de la ciudad / Ella de clase alta… pa’ decir verdad”.



Debo contar que nací en un pueblo del suroeste antioqueño, cuya población cabe 100 veces en la metrópoli de donde era Amelia*.



Mientras su papá andaba de Rolex, el mío hacía el mayor esfuerzo para que yo pudiera estudiar.



Ella viajaba todas las navidades a Miami, mientras que yo nunca había salido del país.



Desde el colegio, mi día a día se contaba en viajes de bus y ella nunca se había montado en uno.



Éramos, prácticamente, de ‘dos mundos’ totalmente distintos.



Aunque sea sorprendente, hoy tenemos tres bellos hijos y un matrimonio de 23 años.



Y eso que la conocí como el ‘levante’ de un amigo…



Una primera impresión para nada ideal

Cuando la conocí, ella estaba muy interesada en mi amigo, no en mí. Foto: iStock

En mi último año de Ingeniería de Petróleos, en una de las grandes universidades públicas del país, yo estaba enfrascado en hacer la tesis y conseguir una buena práctica.



Sin embargo, en el camino se ‘cruzaron’ otras prioridades.



Una noche en la que estábamos en la casa de un amigo pensando qué podríamos hacer de trabajo de grado, Amelia, una estudiante de psicología de una ‘u’ privada, llegó a cambiarnos los planes.



Él la había conocido en un viaje en la Costa y, por lo que se veía, estaban en pleno coqueteo.



Yo, siendo honesto, de entrada la vi como una persona engreída.



Recuerdo que cuando le pregunté por qué estudiaba su carrera, ella me respondió tajante: “Es una historia muy larga”.



Ahora que lo pienso, quizás me habló así porque se notaba a leguas que ella botaba la baba por Carlos, mi amigo.



Él trabajaba como modelo, sabía tratar a las mujeres y era muy entrador.



Yo, hasta entonces, me consideraba bastante limitado en la conquista: había estudiado en un colegio masculino, era algo torpe con las mujeres, no me salían las palabras y nunca había tenido una novia seria.



Las diferencias se palpaban en el ambiente.



Destinos cruzados

Pasados unos días, compartí varios planes con Carlos y Amelia. Un romance entre ellos parecía cada vez más cercano.



Sin embargo, ese ‘parecía’ no duró mucho.



Aunque ella se veía muy interesada, Carlos tuvo que viajar a Santander para hacer sus prácticas.



Esa, creo, fue una ‘excusa perfecta’ para cortar lo que podía florecer.



Por lo que Carlos me dijo después, sentía que su ‘encarrete’ era algo posesiva, así que el viaje a Santander le sirvió también para ‘tomar aire’.



Lo más extraño fue que, mientras él seguía por allá, un día, al llegar a mi casa, me dijeron que me había llamado una tal Amelia a dejar su número de teléfono.



Yo no lograba entender de quién se trataba.



Luego, metiéndole cabeza, descubrí que se trataba del ‘levante’ de mi amigo.



“Seguro quiere que le sirva de puente para retomar el contacto con Charlie”, llegué a pensar.



En todo caso, le marqué sin saber que me invitaría a su casa.

Yo no me esperaba esa llamada. Sin embargo, ahí comenzó a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Foto: iStock

A partir de entonces, después de sobrepasar cierta formalidad, comenzamos una bonita amistad.



Eso sí: hasta hoy todavía pienso que ella guardaba un interés secreto por retomar la relación con Carlos.



Pero, por cosas de la vida, eso nunca pasó.



‘Mal o bien los opuestos se atraen’

Con el tiempo, mi amigo regresó. Y, como ya sabía, él no quería tener nada con ella.



Hasta ahí llegó ese prospecto de relación.



A pesar de que yo entré en el baile siendo amigo de Carlos, Amelia y yo seguimos charlando sin problema.



De hecho, nos volvimos muy cercanos. Pero a mí me seguía sonando la idea de que nuestros estilos de vida eran muy distintos.



Sin embargo, por lo que me expresaba ella, eso no era un tema para preocuparse.



Mientras ella era conocida por rechazar a los ‘niños ricos’ de su universidad, yo le ofrecía planes bastante sencillos: comer palitos de queso en una panadería, caminar por ahí, reunirnos en el apartamento de alguno de sus amigos; cosas así...



Por ejemplo, recuerdo con mucha satisfacción cuando logré que se montara por primera vez a un bus.



Eso fue un cuento.

Como nuestras dinámicas de vida eran tan distintas, no pensé que pudiese surgir algo entre nosotros. Foto: iStock

La ‘chica play’ no sabía de dónde cogerse. Intentaba caminar y se resbalaba. Casi no logra llegar a la puerta. Dudo que supiera cómo se pagaba. Mejor dicho: estaba dando pasos nuevos.



Así, siendo el amigo ‘buena gente’, logré compartir varios meses con ella.



El tema es que con cada experiencia que vivíamos, yo iba sintiendo más que una simple amistad…



Ante mi falta de habilidades con las mujeres, no tuve de otra que reprimir esos impulsos.



Tenía todas las de perder.



A pesar de eso, tal vez a mí se me notaba la atracción por Amelia.



Un día, un amigo me la soltó de una: “Te estás enamorando”.



Y aunque le dije que “no” con fingida seguridad, yo sabía que por ahí iba la cosa…



Todo comenzó con un beso

Una vez armamos un paseo con mi primo y su novia por un pueblito cerca de Medellín. Decidí ir con —ay— el antiguo ‘levante’ de mi parcero.



Amelia y yo viajábamos con toda la confianza de dos amigos que estaban, de cierta forma, creciendo juntos.



Pero una noche, en medio de una buena cantidad de copas, la cercanía fue mucho más allá.



Recuerdo que, empujado por el alcohol, la abracé por detrás poniendo mis manos a la altura de su cintura y ella no me rechazó.



Tras unos buenos segundos, se volteó y me dijo:



—¿Qué está pasando?



—Nada—le respondí, o creo que le respondí, en medio de los nervios.



Luego, perseverante en la causa, tomé su mano y Amelia me la mantuvo.



Minutos después, sin más ni menos, nos besamos.



Yo fui el hombre más feliz del mundo esa noche.



El reto era que esa sensación no fuese pasajera.

Ese beso representó un antes y un después en el tiempo que habíamos compartido. Sus efectos, por suerte, fueron para bien... Foto: iStock

Un matrimonio sin luna de miel, pero feliz

Al cabo de unas semanas volvimos a la ciudad y concreté mi intención: nos volvimos novios.



Yo conseguí mi primer trabajo y, como buen ingeniero de petróleos, pasaba mucho tiempo fuera de la ciudad.



Tan así que no pude pasar con Amelia ni la Navidad ni el 31 del año que nos cuadramos. Aun así, logramos mantener el lazo.



Esa fue la primera prueba de que podríamos sobrevivir a las exigencias de mi profesión.



Con el paso de varios meses más, decidimos formalizar nuestra relación y nos casamos.



Sí. Nos casamos.



Quién iba a pensar que aquella mujer con la que no conecté en un comienzo se iba a convertir en el amor de mi vida.



La cosa era tan seria que Carlos, quien entre comillas había sido su primera opción en el pasado, no le puso ningún ‘pero’ a nuestra relación.



En realidad, aunque él ya se había radicado en Estados Unidos, me dio mucho ánimo porque él sabía que Amelia era una gran mujer.



No exagero en decir que teníamos el apoyo de todos.



Si a mucho lo único disruptivo fue que, para el día de la boda, la familia de Amelia quería una fiesta grande.



Pero ese no era nuestro plan.



“He visto matrimonios muy pomposos y no duran. A mí me gustan estos matrimonios así”, recuerdo que dijo el padre que ofició la ceremonia.



En nuestra boda, los lujos no tuvieron ningún rol. Saber manejar el dinero ha sido una de las claves ahora que tenemos una familia. Foto: iStock

Después, la luna de miel no fue en ninguna isla paradisíaca. Tampoco fue en algún país lejano. Mucho menos en Estados Unidos, donde vivía la familia de Amelia. No.



Nuestro viaje de matrimonio fue al mismo pueblo donde nos besamos por primera vez.



Desde entonces, aunque hemos estado separados físicamente por mi trabajo, no nos hemos alejado nunca.



De hecho, hemos llegado a vivir en otros municipios y, por no decir menos, otros países.



Catar, a más de 13.000 kilómetros de donde nos conocimos, fue una de nuestras casas.



Incluso allí, donde pululan los lujos y las extravagancias, no nos caracterizamos por llevar una vida opulenta.



Creo que esa siempre ha sido una clave de nuestra relación: darle muy buen manejo a la plata.



Ahora, que llevamos 23 años de casados y tenemos tres hijos, estamos planeando un festejo por todo lo alto para la conmemoración del cuarto de siglo que llevamos juntos.



Las ‘bodas de plata’, como las llaman popularmente, serán la celebración de un amor en el que el dinero nunca ha tenido mayor importancia.



Y mucho menos que ella hubiese sido el ‘levante’ de mi amigo.



*Nombres cambiados por petición expresa del autor.

*¿Tiene una historia de amor curiosa o una vivencia poco común? Puede compartirla y publicarla en #MensajeDirecto. Escríbala y envíela a los correos ricrev@eltiempo.com, natrui@eltiempo.com, margue@eltiempo.com o lauleo@eltiempo.com.

Una vez nos envíe su historia lo contactaremos. Debe tener un mínimo de extensión de dos hojas y un máximo de cuatro hojas.

